Napoli-Bologna, Italiano ha bisogno del suo Odgaard “tutto fare”

Jens Odgaard è stata forse la miglior “creazione” di Vincenzo Italiano nei suoi due anni a Bologna. Il danese, arrivato sotto le Due Torri come punta centrale nella stagione 2023/24, ha infatti espresso il massimo delle sue qualità nella stagione successiva quando, per l’appunto, Italiano lo ha reinventato nel ruolo di trequartista.

Odgaard: per Italiano è un “tutto fare”

Nonostante il classe 1999 sia ormai considerato il padrone della trequarti, Vincenzo Italiano sa di poterlo schierare anche in altre zone del campo e lo ha rimarcato anche quest’oggi nella conferenza della vigilia di Napoli-Bologna.

«Odgaard è un tutto fare – ha affermato il tecnico – Può giocare mezzala, trequarti, mediano, centravanti. Per applicazione, ovunque lo fai giocare ti dà il massimo». Parole di grande stima dunque per il danese, che ha rinnovato in rossoblù fino al 2029.

Rispetto alla scorsa stagione il minutaggio è calato

Se è vero che Italiano ha un’altissima considerazione di Odgaard, è anche vero che il minutaggio del giocatore è diminuito rispetto allo scorso anno. Considerando esclusivamente la Serie A, a parità di giornate, il minutaggio di Odgaard è infatti calato di ben 612 minuti. Alla 35^ giornata, il giocatore di Hillerød conta 1356’ in 25 presenze, contro i 1968’ in 29 presenze dello scorso anno.

Si tratta quindi di un calo notevole per il danese che, tuttavia, ha una ragione ben precisa. Dopo la trafila di risultati negativi che ha travolto il Bologna a inizio anno infatti, Vincenzo Italiano ha deciso di cambiare modulo. Il tecnico rossoblù ha optato per rinforzare la mediana, passando dall’aggressivo 4-2-3-1 al più solido 4-3-3 e, inevitabilmente, chi ne ha pagato maggiormente le conseguenze è stato Odgaard.

Odgaard a quota 7 gol stagionali, ancora tre giornate per far salire il numero

Nonostante il calo di minutaggio, i numeri di Odgaard non sono peggiorati, anzi. Tra tutte le competizioni infatti, il danese conta un “fuoricampo” in più rispetto alla stagione 2024/25.

Quest’anno, Jens ha segnato un totale di 7 gol di cui 5 in Serie A e 2 in Europa League nella fase a gironi contro Friburgo e Salisburgo. Un dato quindi leggermente superiore rispetto alle 6 reti dello scorso anno, realizzate esclusivamente in campionato.

L’ultima rete di quest’anno è però parecchio datata in quanto risale allo scorso 2 marzo, quando Odgaard segnò il gol dell’1-0 che fece trionfare i rossoblù a Pisa. In queste ultime tre gare di campionato rimanenti, i tifosi del Bologna sperano quindi di poter veder esultare il danese ancora una volta e chissà che l’occasione non arrivi proprio domani a Napoli.

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