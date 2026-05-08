Napoli-Bologna: Lucumi vuole il bis!

Nonostante quest’estate lui e il Bologna prenderanno molto probabilmente strade diverse, c’è poco da girarci intorno: Jhon Lucumi non sarà mai dimenticato sotto le Due Torri. Il colombiano infatti, nonostante qualche calo e qualche “lucumata” di troppo, ha rappresentato uno dei cardini di un ciclo che ha regalato a Bologna gioie che sembravano impensabili.

Lucumi: contro il Cagliari raggiunte le 150 presenze col Bologna

Come ricordato quest’oggi da Davide Centonze su Stadio, in occasione di Bologna-Cagliari il difensore colombiano ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in rossoblù e ora il prossimo obiettivo è quello di fare un’ottima prestazione lunedì contro il Napoli.

Allo stadio Maradona, i felsinei devono rialzarsi dopo i due ko consecutivi con tra Juventus e Roma e dopo il pareggio senza emozioni della scorsa domenica contro i sardi. In particolare, il Bologna deve ritornare al gol, che tra campionato ed Europa League manca da 360 minuti. E chissà che a segnare non possa essere proprio Lucumi, che proprio nella gara di andata contro i partenopei ha trovato il suo primo gol in Serie A.

In Bologna-Napoli, una delle sue migliori prestazioni

La sua prestazione in Bologna-Napoli è stata probabilmente una delle migliori della stagione. Sin dal fischio d’inizio, il centrale colombiano ha dato del filo da torcere ad Højlund ed ha cercato di rendersi pericoloso sugli sviluppi di un corner, deviando di testa un perfetto cross di Ferguson e non trovando la porta per un soffio.

Sempre Lucumi ha fatto partire l’azione che ha portato al tiro di destro di Rowe poi parato da Milinkovic Savic. E infine, dopo il gol dell’1-0 realizzato da Dallinga, il colombiano ha chiuso la partita con il colpo di testa che ha firmato il 2-0. Il centrale ha avuto un ruolo fondamentale a rendere impenetrabile la difesa rossoblù e ha contribuito a rendere più tranquillo Massimo Pessina nel giorno del suo esordio, inaugurato con un clean sheet.

Al Maradona Lucumi cercherà il bis

Dopo la gara contro il Napoli, il Bologna ha vissuto un momento di calo impressionante a cui si è aggiunta la sfortuna degli infortuni, incluso quello di Lucumi a gennaio. Durante il periodo di assenza del colombiano, i rossoblù hanno subito ben 10 gol in 4 gare, dato che sottolinea ulteriormente l’importanza del centrale nelle retrovie felsinee.

La stagione del Bologna non è andata come proprio come ci si aspettava all’inizio della stagione e, in queste ultime tre gare di campionato, i rossoblù devono rialzare la testa e fare punti per conquistare almeno l’ottavo posto. Nella trasferta di lunedì, tutti i rossoblù sono quindi chiamati a dare il massimo, Lucumi compreso. Il colombiano andrà alla ricerca del bis al fine di concludere al meglio quella che potrebbe essere la sua ultima stagione in rossoblù.

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