Bologna, 360 eterni minuti senza gol

Ennesima giornata amara per il Bologna e per i tifosi rossoblù. Allo stadio Renato Dall’Ara, sotto gli occhi di circa 29000 spettatori che hanno resistito al cocente sole di mezzogiorno, Bologna-Cagliari è finita 0-0. Un pareggio che consegna ai felsinei un solo punto, che si aggiunge ad una classifica che ormai ha ben poco da offrire.

Con la vittoria del Sassuolo per 2-0 contro il Milan infatti, i neroverdi hanno raggiunto il Bologna all’ottavo posto a quota 49 punti. Ottava posizione che potrebbe presto diventare nona nel caso in cui domani, la Lazio a quota 47 punti vincesse in casa della Cremonese.

Bologna-Cagliari 0-0: si allontana la speranza settimo posto

Il settimo posto dunque, è sempre più un miraggio, con l’Atalanta ancora distante sei punti e con un calendario che si farà ancora più complicato da qui al termine della stagione. Nelle prossime tre giornate di campionato infatti, il Bologna incontrerà Napoli e Atalanta in trasferta e infine l’Inter in casa. Un cammino non facile, soprattutto se a cambiare non sarà un fattore preciso: i gol segnati. Un dato infelice infatti accompagna i rossoblù: tra campionato ed Europa League, il Bologna non segna da ben 360 minuti.

Un digiuno di gol: i rossoblù non segnano dal 12 aprile

L’ultimo, o meglio, gli ultimi gol segnati dal Bologna risalgono allo scorso 12 aprile in occasione di Bologna-Lecce, quando Freuler e Orsolini firmarono il 2-0 al Dall’Ara. Da quel momento in poi, per i rossoblù è iniziato un lungo digiuno. Tra campionato ed Europa League infatti, zero sono stati i gol nella gara di ritorno contro l’Aston Villa e zero sono stati quelli nelle due successive gare di campionato contro Juventus e Roma (entrambe perse per 2-0) a cui, infine, si aggiungono le zero reti della partita di oggi contro il Cagliari.

Se facciamo un confronto con la passata stagione, a parità di giornate possiamo notare come il numero di gol segnati sia calato drasticamente. Solo in campionato infatti, i gol segnati dai rossoblù sono 42 contro i 53 dello scorso anno.

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