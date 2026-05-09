Napoli-Bologna: Pessina cerca il record, Ravaglia continuità

Lunedì alle 20:45 il Bologna affronterà il Napoli di Antonio Conte. Vincenzo Italiano e i rossoblù sono all’opera a Casteldebole e il tecnico pensa già alla formazione da schierare al Maradona. Un dubbio cruciale riguarda il portiere: a chi assegnare il prezioso compito di protezione dei pali? Ravaglia, Pessina o al neo recuperato Skorupski?

Napoli, un avversario significativo per Ravaglia…

Sia per Federico Ravaglia che per Massimo Pessina, il Napoli è stato un avversario significativo. Come riportato quest’oggi da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino ci sono state in particolare due gare contro i partenopei in cui i portieri rossoblù hanno brillato.

L’11 maggio 2024 ad esempio, il Bologna vinse a Napoli grazie alle reti di Ndoye e Posch, ma anche grazie al rigore parato da Ravaglia a Politano. Gara importantissima che fece salire i rossoblù al terzo posto in zona Champions e scendere il Napoli in nona posizione.

…e per Pessina ora in cerca del record

Nella gara di andata di quest’anno invece, a splendere è stato Massimo Pessina. Il 9 novembre scorso, Ravaglia non venne convocato a causa di una distorsione alla caviglia e Skorupski fu costretto ad uscire per uno strappo alla coscia dopo solo 8 minuti. A subentrare fu proprio il non ancora diciottenne Pessina che, nella giornata del suo esordio, terminò la gara con porta inviolata. Porta inviolata che ha mantenuto nelle ultime gare casalinghe contro Lecce e Cagliari e che rende il giocatore in corsa per un record storico.

Il numero 25 infatti, può diventare il portiere con più minuti in Serie A senza aver mai subito gol in un intero campionato. È arrivato a 263 minuti di clean sheet e ha davanti solo Mattolini (279’ nella stagione 1974-75 con la Fiorentina) e Bugatti (360’ nella stagione 1963-64 con l’Inter).

Napoli-Bologna: in pista c’è anche Skorupski

Ma tra Pessina in rampa di lancio e Ravaglia in cerca di continuità, c’è anche un Lukasz Skorupski tornato in gruppo e voglioso di prendersi la rivincita in un’annata sfortunata, contraddistinta da tre infortuni muscolari, in attesa di capire su cosa farà al termine della stagione.

In caso il Bologna dovesse confermare Skorupski come primo anche la prossima stagione, il club potrebbe cedere Ravaglia e prestare Pessina, per riportare a casa dal Montreal Gillier e cercare un numero uno che si giochi il posto con il polacco: Caprile e Falcone nel taccuino di Sartori e Di Vaio.

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