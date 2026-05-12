Italiano conquista il Maradona: un finale di stagione per ritrovare identità

Il Bologna ritrova gol, entusiasmo e soprattutto una vittoria di peso. Al “Maradona” la squadra di Vincenzo Italiano supera il Napoli con una prestazione di personalità, tornando a sorridere dopo settimane complicate e rilanciando anche il finale di stagione rossoblù.

Italiano, Napoli è terra di conquista

Per Italiano, Napoli continua a essere uno stadio speciale. Gli era già capitato di uscire vincitore dalla casa degli azzurri con Spezia e Fiorentina, e anche stavolta il tecnico siciliano torna a casa con tre punti pesanti e la sensazione di aver ritrovato il miglior Bologna.

Decidono Bernardeschi e Rowe

La partita porta la firma di due protagonisti diversi ma decisivi: Federico Bernardeschi e Jonathan Rowe. Il primo accende subito la gara con una giocata di qualità, il secondo la chiude nel finale con il gol che vale il successo rossoblù. Nel mezzo anche un momento di tensione. Italiano però ha scelto l’ironia per spegnere sul nascere ogni possibile polemica, scherzando nel post partita sulla reazione dell’esterno offensivo.

Più che sull’episodio, il tecnico ha preferito concentrarsi sulla crescita dei suoi uomini offensivi. Bernardeschi, secondo Italiano, sta finalmente ritrovando la migliore condizione fisica, mentre Rowe dopo mesi di adattamento sembra aver compiuto il salto definitivo nel calcio italiano.

Bologna e Italiano: segnali postivi per il finale e per il futuro

La vittoria del Maradona arriva dopo un periodo difficile, segnato da quattro partite senza gol e da qualche critica di troppo attorno alla squadra. Italiano ha ammesso che in alcune occasioni i rossoblù hanno meritato contestazioni, ma ha anche rivendicato il percorso costruito durante la stagione.

Con questi tre punti il Bologna sale a quota 52 e guarda con più fiducia alle ultime giornate di campionato. Sul futuro dell’allenatore, invece, nessuna novità immediata: il confronto con la società arriverà a fine stagione. Intanto però Italiano si gode una notte speciale, perché vincere a Napoli, ancora una volta, non è mai banale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook