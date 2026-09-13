Napoli vs Bologna – Le parole di Andrea Tarozzi

Le prime immagini di Sky su Napoli-Bologna ci inviano un abbraccio fra l’anziano allenatore (Massimiliano Allegri) e quello giovane (Andrea Tarozzi). La novità, se così la vogliamo chiamare, è quella che Tedesco schiera fra i pali: Pessina, invece che SKorupski. Il resto ve lo raccontiamo qui.

Napoli-Bologna: le parole di Andrea Tarozzi

Le prime parole sono il ricordo del primo incontro fra lui e Allegri: un rigore calciato e realizzato per una Super Coppa vinta, primo trofeo portato a casa da Massimiliano Allegri. Poi dopo il sorriso, negli occhi di Andrea scende l’amarezza per dover raccontare l’ennesima partita persa di “corto muso”, frase attribuibile proprio a Max.

L’umore non è un granchè, primo tempo all’insegna della solidità, equlibrio, attenzione, avete anche provato a dare fastidio al Napoli. Poi però nella ripresa quando loro sono andati avanti, da voi è mancata l’idea, la soluzione la convinzione in attacco per riprenderla…

«Si nel primo tempo siamo stati ordinati, perche sapevamo che il Napoli aveva bisogno dei tre punti a tutti costi, però effettivamente, davanti abbiamo fatto troppo poco, ci abbiamo messo troppo poca qualità. Il Napoli, invece, ha giocato con più qualità di noi, ed è stata una partita molto fisica e dura da giocare. Non è un momento neanche di grande fortuna (un gol di poco in fuorigioco poi annullato, un palo a Bergamo). Però a parte la delusione del momento, dobbiamo saper guardare avanti, con maggiore fiducia, perchè abbiamo perso tre partite su quattro per 1 a 0. Sappiamo che dobbiamo fare di più, ma sappiamo anche che abbiamo una squadra competitiva per la Serie A».

In questi momenti dove ci può essere un filo di scoramento, c’è il rischio di voler cambiare qualcosa per forza, anche se la squadra dimostra di avere dei principi di gioco e dimostra di sapersi muovere?

«Nel secondo tempo abbiamo messo un pò di qualità in più, perchè stavamo creando troppo poco. E qualche pericolo in più lo abbiamo portato nel finale, negli ultimi dieci minuti, con Mbangula. Noi dobbiamo toglierci questa negatività e dobbiamo crescere sui principi di cui parlavamo nella domanda. E il Mister è molto bravo e molto intelligente e sa come farci migliorare, anche perchè siamo solo alla quarta giornata e dobbiamo ancora lavorare tanto, ma secondo me siamo sulla strada giusta»

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook