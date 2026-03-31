In dirittura d’arrivo per la gara Bosnia-Italia, torna interessante guardare un dato pubblicato da Transfermarkt sulle regioni d’Italia e come queste abbiano contribuito alla crescita della Nazionale azzurra. Aspetto ancor più interessante, L’Emilia-Romagna si conferma una delle regioni che hanno inciso maggiormente nella storia azzurra. Capiamo meglio perché.

La posizione dell’Emilia-Romagna nelle vare classifiche: convocati, gare e gol

La regione è quarta nella classifica che riguarda i convocati in Nazionale, con 77 giocatori chiamati dall’Italia nel corso degli anni. Meglio hanno fatto soltanto Lombardia, Lazio e Piemonte. L’Emilia-Romagna è poi sesta nella graduatoria delle presenze complessive, con 731 gare disputate in azzurro dai giocatori nati nella regione.

Ma il dato forse più significativo riguarda i gol: con 145 reti segnate, l’Emilia-Romagna è ancora quarta nella classifica generale, alle spalle ancora di Lombardia, Piemonte e Lazio.

Da una città alla Nazionale

Sono questi numeri che fanno capire indirettamente quanto il territorio emiliano-romagnolo abbia contribuito alla storia della Nazionale italiana, non solo per quantità di giocatori prodotti, ma anche per continuità e capacità di incidere: in sostanza, quantità ma altrettanta qualità.

È qui che entra in gioco anche Bologna, la città che ha sempre avuto un ruolo centrale. Dai grandi campioni del passato fino ai rossoblù più recenti entrati nel giro delle nazionali, il club felsineo ha rappresentato una parte fondamentale del contributo dell’Emilia-Romagna al calcio italiano.

E proprio in una serata come quella di Bosnia-Italia, con in palio un passaggio verso il Mondiale che manca da troppo tempo, questi numeri aiutano a capire quanto una regione come l’Emilia-Romagna abbia contribuito nella storia azzurra e continui a farlo tutt’oggi.

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