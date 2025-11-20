Nazionali Rossoblù special edition – Chi andrà al Mondiale?

Fino a marzo le pause Nazionali sono finite e i giocatori del Bologna rientrano a Casteldebole per preparare la prossima gara di Serie A (in programma sabato in trasferta contro l’Udinese). Nel frattempo, ecco un recap di com’è andata la sosta per i Nazionali Rossoblù: chi andrà di sicuro al Mondiale? Chi dovrà passare dai play-off?

La situazione dei giocatori del Bologna con le rispettive Nazionali: Ferguson, Heggem, Lucumí e Moro già qualificati

Il maxi tabellone delle squadre già qualificate ai prossimi Mondiali, che andranno in scena nel 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti, si sta delineando ed è quasi concluso. Le rappresentative che potranno partecipare al più ambito trofeo del mondo saranno 48 (tra cui i tre Paesi ospitanti).

39 selezioni in tutto il globo si sono già qualificate. Oltre alle big come Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Germania e Belgio (che occupano i primi posti del ranking FIFA), andrà sicuramente al Mondiale anche la Croazia del rossoblù Nikola Moro (considerata sempre dalla FIFA la decima squadra più forte al mondo). Gli scaccati sono arrivati primi nel Girone L.

Anche la Norvegia di Torbjørn Heggem è qualificata, essendo arrivata prima nel Gruppo I dopo aver vinto due gare su due con la “diretta avversaria” Italia. Gioia anche per Lewis Ferguson, che è tornato a indossare la maglia della Scozia dopo il grave infortunio al ginocchio e ha contribuito alla qualificazione della sua Nazionale. L’ultimo rossoblù già qualificato, infine, è Jhon Lucumí con la sua Colombia. L’infortunato Remo Freuler non ha potuto partecipare agli ultimi impegni con la Svizzera, ma gli elvetici sono comunque tra le squadre che parteciperanno al torneo.

Holm, Vitik, Orsolini e Cambiaghi passeranno dai play-off

Adesso, però, tutti gli occhi sono puntati sulla UEFA e sulle squadre europee: a marzo, infatti, andranno i scena i play-off per stabilire le ultime quattro nazioni che voleranno al Mondiale. Quest’oggi è andato in scena a Zurigo il sorteggio degli spareggi: l’Italia di Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi dovrà sfidare il 26 marzo l’Irlanda del Nord (arrivata terza nel Gruppo A). In caso di vittoria gli Azzurri di Gattuso affronteranno in finale la vincente tra Galles e Bosnia.

Anche Emil Holm e Martin Vitik dovranno passare dai play-off. La Svezia è arrivata ultima nel Gruppo B e dovrà giocare contro l’Ucraina: la vincente affronterà una tra Polonia e Albania. Nel frattempo la Repubblica Ceca (seconda nel Gruppo L dopo la Croazia) affronterà l’Irlanda ed, eventualmente, la vincente di Danimarca-Macedonia del Nord.

(Fonte: Sky Sport)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook