Primavera, Cagliari-Bologna 1-3: i rossoblù calano il tris

Secondo successo consecutivo per la Primavera del Bologna, che dopo aver superato l’Atalanta all’esordio trova altri tre punti sul campo del Cagliari. Al CRAI Sport Center di Assemini i rossoblù di Stefano Morrone si impongono per 3-1 al termine di una gara in cui i padroni di casa riescono inizialmente a rispondere al vantaggio ospite, prima che il Bologna torni avanti e chiuda i conti nella ripresa.

Primo tempo – Negri e Toroc firmano il vantaggio

Come riportato sul sito del Bologna FC, sono i padroni di casa a rendersi pericolosi per primi. Al 12’ Cardu impegna Franceschelli, che risponde presente. Un minuto più tardi il Cagliari trova anche il gol con Sugamele sulla ribattuta, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Il Bologna reagisce al 22’: Zanella serve un pallone filtrante per Negri, che con il destro trova la rete dell’1-0 e firma il suo primo gol stagionale.

Al 28’ arriva un altro gol annullato per fuorigioco, questa volta al Bologna. Trifelli calcia dalla distanza, Kehayov non trattiene e De Luca deposita il pallone in rete, ma la posizione di partenza è irregolare.

Il Cagliari riesce comunque a trovare il pareggio al 29’ con Sugamele, che sfrutta il tacco di Cardu e trova l’angolo alto, dove Franceschelli non può arrivare.

Il Bologna torna però avanti al 36’. Zanella serve in profondità Toroc, che supera prima Grandu e poi il portiere avversario, prima di depositare il pallone nella porta ormai sguarnita per il 2-1.

Prima dell’intervallo c’è ancora spazio per un episodio importante: al 46’ Kehayov travolge Lo Monaco in area dopo che il rossoblù si era già liberato del pallone. L’arbitro indica il dischetto, ma dagli undici metri lo stesso Lo Monaco si fa ipnotizzare dal portiere avversario.

Secondo tempo – Lo Monaco si riscatta e chiude la partita

Il Bologna parte forte anche nella ripresa e al 62’ trova il gol che porta il risultato sul 3-1. Negri cerca la verticalizzazione, Krasniqi prolunga di tacco e Lo Monaco si presenta davanti a Kehayov, riuscendo a saltarlo e a depositare il pallone in rete. Il numero 10 si riscatta così dopo il rigore fallito nel finale del primo tempo e firma la terza rete rossoblù.

Nel finale il Cagliari prova a riaprire la partita. Al 95’ Costa calcia con il destro, ma Franceschelli si oppone e mette definitivamente al sicuro il risultato.

Il tabellino

Marcatori: 22’ Negri (B), 29’ Sugamele (C), 36’ Toroc (B), 62’ Lo Monaco (B)

Cagliari: Kehayov; Lo Verde (46’ Bahlaouan); Tronci; Cardu; Sugamele (90’ Barry); Prettwnhoffer; Stanoev; Goryanov (80’ Costa); Grandu (58’ Hamdaoua); Piro; Nuvoli; Sow (58’ Pibiri). Allenatore: Gallego

Bologna: Franceschelli; Tupec; Jaber (88’ Briguglio); De Luca; Negri (88’ Castaldo); Zanella (72’ Pantaleoni); Badori; Krasniqi (72’ Kusic); Trifelli; Lo Monaco (80’ Baldini); Toroc. Allenatore: Morrone

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