Svolta nel caso Cambiaghi: la Corte Sportiva ribalta la decisione

Arriva una notizia pesantissima in casa Bologna, e questa volta decisamente positiva. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto il reclamo presentato dal club rossoblù per Nicolò Cambiaghi, riducendo da due a una giornata la squalifica inflitta all’esterno offensivo dopo l’espulsione rimediata nella gara del Sinigaglia contro il Como.

Accolto il reclamo: la Corte riduce la squalifica di Cambiaghi

Come comunicato ufficialmente dalla FIGC, la Prima Sezione della Corte ha parzialmente riformato la decisione del giudice sportivo relativa all’espulsione del classe 2000 avvenuta il 10 gennaio, in occasione della sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Una decisione che dà ragione, almeno in parte, alle proteste del Bologna e del suo ambiente.

Squalifica già scontata?

Ma c’è di più. Considerando che nella serata di ieri si è già disputata Hellas Verona-Bologna, match che i rossoblù hanno affrontato senza Cambiaghi, la squalifica può dirsi di fatto già scontata. Tradotto: Nicolò Cambiaghi tornerà immediatamente a disposizione di Vincenzo Italiano e sarà regolarmente convocabile per la sfida di domenica al Dall’Ara contro la Fiorentina. Una notizia di enorme importanza per l’allenatore rossoblù, che potrà contare nuovamente su uno dei suoi esterni più dinamici e imprevedibili in una partita delicatissima, sia dal punto di vista emotivo che di classifica.

Cosa significa per il Bologna

Il rosso di Como, arrivato dopo il gol del momentaneo vantaggio e una reazione giudicata eccessiva dall’arbitro Abisso, aveva acceso forti polemiche nei giorni successivi. Ma il ricorso del Bologna ha prodotto l’effetto sperato, restituendo subito a Italiano un’arma in più per questa fase delicata della stagione. Cambiaghi, che a Como era stato protagonista nel bene e nel male, avrà ora l’occasione di tornare a incidere sul campo, davanti al suo pubblico, in una gara che può far tornare al Bologna ancora più autostima e fiducia della serata di ieri.

Il capitolo disciplinare è chiuso. Ora tocca di nuovo al campo, con Cambiaghi pronto a riprendersi il Bologna.

Fonte: FIGC

