Dopo la partita al Dall’Ara conclusa 1-1 con i gol del rossoblù Zortea e del bianconero Zaniolo, Nicolò Casale commenta così le difficoltà della squadra e le cose da tenere a mente per le prossime partite.

Un primo tempo difficile

Il difensore centrale rossoblù dichiara che avevano preparato la partita in maniera diversa ma poi una volta entrati in campo sono saliti sui 60 metri, lasciando un buco a centro campo e creando distanze tra attaccanti e difensori “Siamo andati tanto alti, abbiamo concesso gli spazi in profondità a loro e abbiamo sofferto quello, sulle seconde palle.” Casale ha anche tentato di abbassare la pressione ma non c’è stato un cambiamento immediato “Io ho avuto questa sensazione da dietro, ho cercato di far capire ai nostri attaccanti di abbassare la pressione, però insomma non abbiamo voluto fare diversamente. Spero che ci serva di lezione per la prossima partita”

Il primo gol di Zortea ha portato il Bologna in vantaggio, che secondo casale è stato un colpo di fortuna: “Abbiamo avuto la fortuna di andare in vantaggio, a volte capita, in modo fortunato.”

Nel secondo tempo le difficoltà sono diminuite ma è arrivato il gol del pareggio

Nel secondo tempo, con le indicazioni del mister sono riusciti a rimediare all’errore della prima ora di partita, arrivando vicini al 2-0, ma il gol di Zaniolo è arrivato proprio in quel momento: “Ne abbiamo parlato a fine primo tempo, siamo riusciti a sistemare. Nel secondo tempo secondo me potevamo fare ancora qualcosina meglio, avevamo la possibilità di andare sul 2-0, sul nostro momento migliore ci hanno pareggiato la partita.”

In assenza di Keinan Davis i difensori rossoblù non avevano un uomo fisso da controllare, si sono trovati in difficoltà con la presenza di Zaniolo ed Ekkelenkamp che si spostavano a destra e sinistra: “Non c’era un riferimento davanti perché non avevano Davis, quindi sia Zaniolo che Ekkelenkamp vagavano, davanti, quindi ci hanno messo un po’ in difficoltà su questo…Dobbiamo essere bravi, se succede in partita, di sistemarla.”

Alla fine dei conti, come dice Palladino, bisogna continuare a lottare per migliorarsi: “Però, insomma, bisogna prendere le cose positive, dare come ha detto il mister, continuità.”

È sempre importante restare con i piedi per terra e prendere i momenti negativi come insegnamento e i momenti positivi come carica per il futuro: “Quindi analizziamo questo periodo positivo che comunque ci deve dare la carica e non non metterci in difficoltà creandoci dei pensieri…— siamo usciti dal classico pensiero che siamo fenomeni, venendo da quattro vittorie consecutive — dobbiamo essere bravi noi a capirlo”

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