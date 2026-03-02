Nicolò Casale, Pisa-Bologna (0-1): «Siamo venuti qui con un solo obiettivo»

Una partita che sembrava congelata, poi sbloccata grazie ad una perla di Odgaard nel finale, che regala la quinta vittoria di fila al Bologna, di cui la terza in campionato. Una striscia positiva che consolida il morale e la continuità della squadra di Italiano in vista dei prossimi appuntamenti. Nicolò Casale, subentrato a Vitik nel primo tempo, ha parlato del momento della squadra nella conferenza stampa dopo Pisa-Bologna.

Le parole di Nicolò Casale dopo Pisa-Bologna

Una vittoria difficile in trasferta, su un campo ostico come quello della squadra toscana e un plauso al compagno di squadra che ha risolto il match.

«È stata una partita non facile perché il Pisa ha bisogno di fare punti ma noi siamo venuti in trasferta con un solo obiettivo e siamo contenti. Si può dare per scontato che il Bologna faccia punti qui, ma non è così. Sono contentissimo per Jens Odgaard, meritava questo gol. All’intervallo gli ho detto che l’avrebbe risolta lui e così è stato, ha fatto un eurogol ed è un giocatore eccezionale».

Il momento è intenso per la squadra di Italiano che ha giocato moltissime partite con un ritmo serrato. Nelle difficoltà però la squadra si è ritrovata, come spiega anche Casale stesso.

«Veniamo da un periodo tosto, le squadre cominciano anche a conoscerci e ci può stare, ma abbiamo tenuto duro, ritrovato compattezza e siamo in ripresa, stasera festeggiamo perché ce lo meritiamo. Dobbiamo continuare così, il campionato è lungo e vogliamo provare ad agganciare le squadre che ci stanno davanti in vista di una qualificazione europea».

Ora un pò di meritato riposo e poi subito testa a Verona e Roma (andata di Europa League) per dare continuità ai risultati positivi.

«Cosa ci lascia questa partita? Due giorni liberi (ridendo, ndr). Oltre questo, la vittoria di oggi ci consegna consapevolezza a fiducia verso le altre partite, come quella con la Roma in Europa. Prima però dobbiamo pensare al Verona, anche da lì dobbiamo avere una spinta in più per continuare questo momento positivo».

