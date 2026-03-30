Bologna, Moro convince tutti: ora pensa al Mondiale

Nikola Moro si gode il presente con la Croazia, ma – secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino – tiene lo sguardo fisso anche sul futuro. Il centrocampista del Bologna è impegnato negli Stati Uniti, dove nella notte italiana affronterà il Brasile in amichevole a Orlando, in una sfida che sa già di antipasto mondiale. Dopo gli 83 minuti disputati da titolare contro la Colombia di Lucumí, battuta 2-1, Moro ha parlato dal ritiro croato, raccontando le proprie sensazioni e gli obiettivi personali.

Nazionale, un enorme spunto per crescere

Davanti ci sarà il Brasile guidato da Carlo Ancelotti, una nazionale piena di talento e di stelle internazionali. Moro non si nasconde e presenta così la sfida: «Affronteremo giocatori che possono ambire al Pallone d’Oro, ma poi sarà il campo a stabilire chi sarà il migliore».

In nazionale croata il rossoblù continua a ritagliarsi spazio alle spalle di un monumento come Luka Modric, senza vivere questo ruolo come un limite. Anzi, per Moro questa è una fase importante della sua carriera, soprattutto in vista del Mondiale che si avvicina.

«Sto vivendo un buon momento – ha spiegato – ma da qui alla Coppa del Mondo mancano ancora un paio di mesi. Devo continuare a lavorare e a dimostrare il mio valore, sperando di conquistare un posto tra i convocati».

Moro è il legame con Bologna

Anche a Bologna il suo peso è cresciuto. Vincenzo Italiano gli ha dato fiducia durante la stagione e Moro si è fatto trovare pronto, confermando affidabilità e continuità. Sul rapporto con l’ambiente rossoblù non lascia spazio a dubbi: «A Bologna sono molto felice».

Nel post partita contro la Colombia c’è stato anche il tempo per uno scambio di battute con Jhon Lucumí, suo compagno di squadra in rossoblù e avversario in nazionale. «Anche per loro era una gara utile per prepararsi al Mondiale – ha raccontato Moro –. Sapevano quanto valiamo ed erano contenti di affrontarci».

Nikola Moro e il futuro

C’è poi un tema caldo, ma che vale sempre la pena toccare: il futuro. Moro ha un contratto con il Bologna fino al 2027, ma non è escluso che il club possa pensare a un prolungamento per trattenerlo ulteriormente. Sul mercato, però, il centrocampista preferisce mantenere un profilo basso: «A Bologna tutti sono contenti di noi, poi vedremo cosa succederà in estate. Il futuro non si può prevedere».

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