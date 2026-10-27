Nikola Moro cerca spazio e il Milan è un’occasione: ecco perché

Le prossime partite possono rappresentare momenti importanti per Nikola Moro, che ha può avere la possibilità di conquistare maggiore spazio nel Bologna di Raffaele Palladino. La sfida contro il Milan, in programma a San Siro, offre al centrocampista croato un’occasione per provare a cambiare le gerarchie e rilanciare le proprie ambizioni, anche in ottica nazionale.

Moro e il Bologna, dalle promesse estive alle difficoltà con Palladino

In estate Moro aveva ricevuto una proposta economicamente importante dall’Al Jazira, disposto a offrirgli 3,5 milioni di euro netti a stagione per quattro anni. Il Bologna, però, ha scelto di trattenerlo, puntando sulla possibilità di concedergli un ruolo più centrale insieme a Tommaso Pobega. L’obiettivo era costruire nuove certezze a centrocampo, raccogliendo, anche insieme a Ferguson, l’eredità di Freuler.

L’arrivo di Palladino ha però cambiato le prospettive. Con il passaggio da tre a due centrocampisti, il tecnico ha individuato in Ferguson e Pobega i principali riferimenti del reparto, lasciando a Moro pochissimo spazio. Il croato ha collezionato appena 13 minuti contro il Torino e 14 contro l’Inter, rimanendo invece in panchina nelle trasferte di Lecce e Cagliari.

Il confronto con Modric e l’obiettivo nazionale

A San Siro Moro potrebbe incrociare Luka Modric, riferimento assoluto del calcio croato e protagonista anche nella recente vittoria del Milan a Udine. Un confronto dal significato particolare per il centrocampista rossoblù, che agli inizi della carriera era stato indicato come uno dei possibili eredi del fuoriclasse.

Ritrovare continuità sarebbe importante anche per riconquistare la nazionale: Moro è rimasto fuori dalle convocazioni di ottobre, e la concorrenza a centrocampo si fa sempre più elevata. Adesso il calendario può offrirgli una possibilità per invertire la rotta e dimostrare di poter essere ancora utile alla causa rossoblù.