Non solo Bologna: in tutta la Serie A si segna molto meno che nel resto d’Europa

Come scrivevamo di recente, il Bologna dell’ultimo periodo ha un grosso problema: non riesce a fare gol in Serie A. Mancano solo tre giornate alla fine della stagione e dall’inizio del girone di ritorno a ora gli uomini di Vincenzo Italiano hanno segnato solamente 14 reti. Nel corso del girone d’andata, quando la squadra si era ritrovata ai primi posti della classifica, Orsolini e compagni erano andati a segno per 28 volte (considerando anche il 2-3 di Verona recuperato a gennaio a causa della Supercoppa).

La carenza di reti non affligge solo il Bologna: la Serie A 2025/2026 è il 20° campionato europeo per media gol

Da dicembre a oggi, i rossoblù hanno avuto un evidente calo a livello di rendimento. Dopo il periodo difficile attraversato quest’inverno, però, la squadra sembrava finalmente in ripresa e gli ottimi risultati arrivati in Europa League lo dimostrano. Dopo l’eliminazione dalla seconda coppa europea per importanza, poi, ecco un nuovo tracollo. Più precisamente, i rossoblù sono a secco da 270′: prima i due ko per 2-0 subiti contro Juve e Roma poi lo o-o casalingo con il Cagliari hanno affondato gli emiliani fino al nono posto della graduatoria.

A quanto pare, tuttavia, si tratta di una problematica che non affligge soltanto il Bologna di Italiano, quanto piuttosto tutte le squadre di Serie A. Quello italiano, infatti, è il campionato in cui si segna di meno tra le maggiori serie europee. Per l’esattezza, è una delle competizioni con meno gol a livello europeo: secondo una statistica pubblicata dalle testate specializzate Kickest e Cronache di Spogliatoio, il nostro campionato è 20° in Europa per media gol: 2,43, ovvero una rete ogni 37′.

Champions, Bundesliga, Ligue 1, Premier e Liga sono tutte davanti alla Serie A. La stessa Serie B ha superato il massimo campionato italiano

Per chi si chiedesse quale torneo occupa la prima posizione, la risposta è immediata: si tratta della seguitissima Champions League, il torneo più importante del continente. A dimostrarlo sono risultati come il rocambolesco 4-3 tra Bayern Monaco e Real Madrid, o l’altrettanto spettacolare 5-4 tra PSG e lo stesso Bayern.

A seguire troviamo la Bundesliga tedesca, seconda con una media di un gol ogni 28′. La Ligue 1 francese è quinta (una rete ogni 32′), la Premier League inglese è sesta (una rete ogni 33′). La Liga, invece, occupa l’ottavo posto: nonostante una media di un gol ogni 33′ come la Premier, nel campionato spagnolo si sono segnate meno reti. Molto più in basso, poi, c’è la Serie A, che è stata superata anche dalla nostra Serie B (sedicesima con una media di un gol ogni 35′).

Non che la cosa sia una sorpresa. Basti pensare come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, migliori realizzatori dell’Inter campione d’Italia, siano i capocannonieri del nostro campionato con 16 e 13 reti segnate. In Inghilterra Erling Haaland è a quota 25 reti con il Manchester City. In Spagna Kylian Mbappé ha finora segnato 24 gol con il Real Madrid. La differenza, insomma, passa anche dai numeri degli stessi bomber.

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