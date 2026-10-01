Non solo Bologna: tutti gli stadi e le città italiane in corsa a Euro 2032

Il nuovo stadio di Bologna, una struttura moderna e multifunzionale che nascerà nel quartiere fieristico della città grazie alla collaborazione tra Bologna Calcio e BolognaFiere, potrebbe essere uno degli stadi italiani a ospitare Euro 2032. Come abbiamo riportato in un punto della situazione fatto sulla nostra testata partner Radiabo, infatti, Palazzo d’Accursio e il sindaco Lepore hanno scritto al presidente della FIGC Malagò per candidare il futuro impianto agli Europei del 2032 (per i quali sono in lizza Italia e Turchia).

Il paradosso di Bologna e degli altri stadi italiani candidati a Euro 2032: su 14 impianti, 4 devono ancora vedere la luce

Tutte le testate specializzate d’Italia (tra cui Sky Sport, Cronache di Spogliatoio e gianlucadimarzio.com) riportano l’elenco dei 14 stadi italiani, suddivisi in 13 città, che sono in corsa per ospitare le partite della più celebre competizione continentale. Nella lista presentata dalla FIGC alla Uefa compaiono Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Come affermato dal ministro per lo Sport Andrea Abodi, gli stadi che verranno effettivamente accettati potrebbero essere 5 o 6.

Una caratteristica curiosa salta subito all’occhio: 4 di questi impianti, infatti, devono essere ancora costruiti. Come sappiamo, uno è quello di Bologna (anche se non si tratta dell’iconico Dall’Ara, il cui restyling non è mai andato in porto). Finanziato in larga parte dai due proponenti (ovvero l’Ente Fiere e il Bologna Calcio), il progetto del nuovo stadio è curato tra gli altri dall’architetto e ingegnere strutturale Massimo Majowiecki e costerà nel complesso 300 milioni di euro. Tra le sue caratteristiche 35mila posti, una copertura totale e un manto retrattile che lo rendono perfetto per ospitare vari tipi di iniziative (come manifestazioni sportive, fiere, congressi, concerti e spettacoli).

Quello di Bologna, però, non è l’unico caso. Anche Cagliari si sta muovendo per costruire un nuovo stadio, così come Roma, che oltre all’Olimpico vuole realizzare un’altra struttura nel quartiere Pietralata. Lo sesso vale per Verona, che ha da poco presentato il progetto del nuovo impianto che nascerà al posto del Bentegodi (un investimento da 300 milioni di euro). A questi quattro se ne aggiunge anche un quinto: a Milano, infatti, l’idea è quella di rifare San Siro quasi da zero.

Moltissimi altri sono da ristrutturare o in via di riqualificazione

Molti altri, poi, sono ancora in via di riqualificazione o devono avviare la ristrutturazione. È il caso del Luigi Ferraris di Genova, dell’Artemio Franchi di Firenze, del San Nicola di Bari, del Via del Mare di Lecce, del Maradona di Napoli, del Renzo Barbera di Palermo e dell’Arechi di Salerno. Anche l’Olimpico di Roma (unica città a concorrere con due impianti) subirà un restyling da circa 130 milioni. In fin dei conti, c’è soltanto uno stadio che sarebbe “pronto all’uso”: l’Allianz Stadium di Torino, inaugurato nel 2011 come nuova casa della Juventus.

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