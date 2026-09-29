Nuovo Stadio, ultimi dettagli e poi la consegna del dossier: la parola passa alla Figc

Il progetto del nuovo stadio del Bologna è arrivato a un passaggio decisivo. Nelle prossime ore il club e BolognaFiere dovranno definire gli ultimi dettagli del dossier da presentare alla Figc entro il 30 settembre, scadenza fissata per le candidature degli impianti destinati a ospitare Euro 2032. Al centro della proposta c’è il nuovo impianto nell’area della Fiera, per il quale ora bisognerà verificare soprattutto la sostenibilità economica e finanziaria dell’intera operazione.

Nuovo stadio Bologna: chi farà parte dell’investimento

L’investimento previsto si aggira intorno ai 300 milioni di euro. Il piano elaborato in queste settimane dovrà garantire le risorse necessarie sia per la costruzione dello stadio sia per la sua gestione nel tempo.

Come riporta Dario Cervellati sul Corriere dello Sport parte significativa della cifra sarebbe già stata individuata attraverso l’impegno di Joey Saputo, BolognaFiere e alcuni partner privati, tra cui un importante organizzatore di grandi eventi. Per completare il quadro serviranno invece ulteriori capitali, da reperire attraverso nuovi partner e finanziamenti.

Euro 2032 e il ruolo dei grandi eventi

Un elemento importante riguarderà anche l’eventuale inserimento di Bologna tra le sedi di Euro 2032. La manifestazione potrebbe portare circa 30 milioni di euro di finanziamenti pubblici, contribuendo alla sostenibilità dell’investimento.

Il progetto, però, non è stato pensato esclusivamente per il calcio. La nuova struttura dovrebbe avere una vocazione polifunzionale, per concerti, spettacoli e grandi eventi che possano garantire un utilizzo più continuo dell’impianto.

Anche le caratteristiche architettoniche riflettono questa impostazione, con una copertura degli spalti e soluzioni pensate per rendere lo stadio più flessibile, tra cui l’ipotesi di un prato retrattile.

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