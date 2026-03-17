Focus sul match dell’Olimpico, tra campo e tifosi: Bologna, le notizie del 17 marzo

Roma-Bologna, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, è la partita europea più importante degli ultimi anni, senza pochi dubbi. E, come vuole la tradizione per questi match, i giorni prima non possono non ruotare attorno a quello, sia sul campo e sia fuori dal campo: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, martedì 17 marzo 2026.

Roma-Bologna, si muove (di nuovo) la città

L’attesa è tutta per giovedì: Roma-Bologna è la partita del momento, e probabilmente degli ultimi anni. Per questa affermazione, la si paragona solo alla finale di Coppa Italia: propria quella in cui “si è mossa la città”. E anche per giovedì, sempre all’Olimpico, sembra muoversi ancora: non ci sarà una curva piena come a maggio scorso, ma si parla di circa 3500 Rossoblù presenti tra settore ospiti (sold-out) e distinti.

Qui il link all’articolo completo sull’esodo in vista di Roma-Bologna

Le notizie dal campo lato Bologna…

Oggi i Rossoblù hanno rimesso piede al “Galli” per preparare la partita di giovedì. Le notizie principali lato Bologna arrivato dall’infermeria, visto il triplo forfait nella partita contro il Sassuolo. Oggi si sono sottoposti agli esami strumentali Lorenzo De Silvestri e Lukasz Skorupski, con i relativi tempi di recupero. La buona notizia, invece, arriva da Nikola Moro, già a disposizione di Vincenzo Italiano

Qui il link all’articolo completo sugli infortuni in casa Bologna

…e anche lato Roma

Per queste partite, però, è inevitabile dare un occhio (ma non solo), anche all’avversario. Ecco perché le notizie che riguardano la Roma, in questo caso, riguardano anche il Bologna. La squadra giallorossa arriva dalla sconfitta di Como, ma Gasperini può sorridere per i vari recuperi tra difesa e centrocampo, proprio come visto contro i lariani.

Qui il link all’articolo sulla condizione dei giallorossi in vista di Roma-Bologna

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