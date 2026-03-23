L’Azzurro Cambiaghi, le coppe “riviste” e 300 volte Orso: Bologna, le notizie del 23 marzo

Un giorno dopo Bologna-Lazio fatto di numeri, ma il più importante è quello che riguarda Orsolini. La vera notizia di giornata è quella su Nicolò Cambiaghi e l’Italia, oltre a una possibile (già) riforma della Champions League: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 23 marzo 2026.

Nicolò Cambiaghi al posto di Chiesa in Nazionale

Stamattina la notizia più bella nel mondo Bologna è arrivata da Coverciano, e riguarda Nicolò Cambiaghi: il CT Gattuso ha scelto proprio il numero 28 Rossoblù per sostituire Federico Chiesa, il quale ha dato forfait per queste gare di playoff mondiali a causa di problemi fisici non del tutto risolti. Bologna avrà la sua quota anche in Azzurro!

Qui il link all’articolo completo sulla convocazione di Cambiaghi

Bologna-Lazio e la 300esima di Orsolini

Avrebbe voluto festeggiare correndo sotto la curva e bussando nuovamente, dopo un lungo periodo. E invece non è stato così, grazie soprattutto alla bravura di Edoardo Motta, portiere della Lazio, il quale ha effettuato una grande parata sul suo rigore. Ma Bologna-Lazio, per Riccardo Orsolini, rappresenterà ugualmente un pezzettino di storia personale: con la fascia da Capitano, ieri, ha raggiunto le 300 presenze con la maglia del Bologna

Qui il link all’articolo completo sulle 300 presenze di Orsolini

È già ora di cambiare le coppe europee?

Una di quelle notizie che potrebbe sfiorare il Bologna, qualora i Rossoblù centrassero nuovamente una qualificazione europea: alcuni club europei hanno chiesto alla UEFA di eliminare il divieto che impedisce a squadre della stessa nazione di affrontarsi già nella fase campionato, soprattutto per il peso sempre più in crescita dei club di Premier League in Champions.

Qui il link all’articolo su una possibile riforma delle coppe europee

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