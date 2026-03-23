Bologna FC
L’Azzurro Cambiaghi, le coppe “riviste” e 300 volte Orso: Bologna, le notizie del 23 marzo
Il riassunto delle notizie che hanno coinvolto il Bologna nella giornata di oggi, lunedì 23 marzo: la convocazione di Cambiaghi e le 300 presenze di Orsolini, con una piccola notizia sulle coppe europee e il loro futuro
Un giorno dopo Bologna-Lazio fatto di numeri, ma il più importante è quello che riguarda Orsolini. La vera notizia di giornata è quella su Nicolò Cambiaghi e l’Italia, oltre a una possibile (già) riforma della Champions League: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 23 marzo 2026.
Nicolò Cambiaghi al posto di Chiesa in Nazionale
Stamattina la notizia più bella nel mondo Bologna è arrivata da Coverciano, e riguarda Nicolò Cambiaghi: il CT Gattuso ha scelto proprio il numero 28 Rossoblù per sostituire Federico Chiesa, il quale ha dato forfait per queste gare di playoff mondiali a causa di problemi fisici non del tutto risolti. Bologna avrà la sua quota anche in Azzurro!
Qui il link all’articolo completo sulla convocazione di Cambiaghi
Bologna-Lazio e la 300esima di Orsolini
Avrebbe voluto festeggiare correndo sotto la curva e bussando nuovamente, dopo un lungo periodo. E invece non è stato così, grazie soprattutto alla bravura di Edoardo Motta, portiere della Lazio, il quale ha effettuato una grande parata sul suo rigore. Ma Bologna-Lazio, per Riccardo Orsolini, rappresenterà ugualmente un pezzettino di storia personale: con la fascia da Capitano, ieri, ha raggiunto le 300 presenze con la maglia del Bologna
Qui il link all’articolo completo sulle 300 presenze di Orsolini
È già ora di cambiare le coppe europee?
Una di quelle notizie che potrebbe sfiorare il Bologna, qualora i Rossoblù centrassero nuovamente una qualificazione europea: alcuni club europei hanno chiesto alla UEFA di eliminare il divieto che impedisce a squadre della stessa nazione di affrontarsi già nella fase campionato, soprattutto per il peso sempre più in crescita dei club di Premier League in Champions.
Qui il link all’articolo su una possibile riforma delle coppe europee
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