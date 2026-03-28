Assenze pesanti per Cremona e un mercato già nel vivo: Bologna, le notizie di oggi 28 marzo

Siamo appesi a un filo e, forse, a novanta minuti dai Mondiali il Bologna non è il primo pensiero che ci viene in mente. Eppure, nonostante la lontananza, quantomeno apparente, dai match di Serie A ed Europa League, i felsinei non smettono di darci ragioni per parlare. Dal mercato alle scelte di campo, dal calcio giocato a quello teorico, ecco tutte le notizie di oggi sul Bologna.

Calciomercato Bologna: esce Freuler, ma le idee sono chiarissime

Già da un po’ in città si parla di Remo Freuler. E non potrebbe essere altrimenti, anche perché il mediano è il regista, l’allenatore in campo e la mente dietro a ogni azione del Bologna. Va da sé che rimpiazzarlo non sarà semplicissimo, dando per certa la sua partenza, eppure la dirigenza sembra avere un paio di idee. E, ad oggi, la pista più calda per sostituire l’ex Atalanta porterebbe direttamente in una solida realtà del nostro campionato, geograficamente molto vicina al Dall’Ara…

Prime indicazioni verso Cremona: saltano due nomi importanti

Il Bologna che si presenterà a Cremona per la prossima giornata del nostro campionato ha già perso alcune pedine importanti. Per il centrocampo, prende piede l’ipotesi Sohm: se volete saperne di più, cliccate qui.

Tutti a casa: i rientri dalle Nazionali

A proposito di Mondiali, oggi sappiamo le date dei rientri a Casteldebole di tutti i giocatori. Attenzione, perché un paio di interpreti rientreranno appena una settimana prima della supersfida al Villa.

Bologna, ecco i nuovi valori di mercato

Sono usciti, approfittando della sosta, i nuovi valori di mercato. Per scoprire se il Bologna è stato premiato o danneggiato, clicca qui.

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