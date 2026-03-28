Bologna, a Cremona senza Odgaard e Pobega: le opzioni di Italiano. E con l’Aston Villa…

Al rientro dalla sosta, Vincenzo Italiano dovrà preparare la sfida con la Cremonese, programmata per domenica 5 aprile, senza Jens Odgaard e Tommaso Pobega. I tempi di recupero dichiarati in seguito agli esami strumentali sono di 2-3 settimane: con ogni probabilità, i due saranno assenti contro la squadra di Giampaolo. L’allenatore rossoblù, quindi, è chiamato a trovare delle alternative a centrocampo in queste due settimane di sosta per le Nazionali, tenendo in considerazione anche il doppio impegno contro l’Aston Villa.

Cremonese-Bologna, Sohm unica certezza

Il Bologna andrà a Cremona con i quattro centrocampisti a disposizione: Sohm, Freuler, Ferguson e Moro. Proprio i due assenti, il danese e l’ex Milan, erano titolari nella sconfitta per 1-3 al Dall’Ara, mentre nella prossima giornata l’unico sicuro di un posto sembra essere lo svizzero. Quest’ultimo è l’unico rimasto a Casteldebole in questa pausa per le Nazionali, potendo così lavorare a stretto contatto con Italiano in assenza dei Nazionali.

Freuler, Ferguson e Moro, reduci dagli impegni con le rispettive selezioni, non saranno al 100% contro la Cremonese e Italiano non vorrà rischiare sovraccarichi. Non si esclude, dunque, una replica dello schema disegnato nell’ultima contro la Lazio, con Bernardeschi e Orsolini – entrambi a Casteldebole durante la sosta – sulla trequarti insieme a Rowe, con Sohm e un altro in mediana. Sperando che a cambiare, questa volta, sia il risultato.

E contro l’Aston Villa?

Beh, contro l’Aston Villa Italiano si augura innanzitutto di ritrovare Odgaard e Pobega. Soprattutto quest’ultimo, schierato dal 1′ in entrambe le partite contro la Roma. La sua fisicità ed esperienza lo hanno fatto salire nelle gerarchie di Italiano, rubando il posto a Sohm e Moro. La lesione – seppur di basso grado – dell’ileopsoas di destra, però, non è da sottovalutare. Un recupero anticipato rischierebbe di compromettere la sua presenza anche per la gara di ritorno.

Se tutto procederà secondo i piani, Italiano potrà contare sul centrocampo al completo già dalla sfida contro il Lecce del 12 aprile. Ottime notizie soprattutto considerando il calibro degli avversari che il Bologna affronterà subito dopo: il ritorno a Birmingham, poi Juventus e Roma. Un trittico che richiederà la miglior versione della squadra.

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