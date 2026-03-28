Bologna, quando rientrano i nazionali a Casteldebole? Ecco le date

Ultimo giorno di allenamenti della settimana in quel di Casteldebole per il Bologna. Allenamenti, quelli di questi giorni, ovviamente a ranghi ridotti: sono ben nove gli “assenti” per i rispettivi impegni con le varie nazionali in giro per il mondo. E, proprio riguardo a questo, ecco quando Vincenzo Italiano ritroverà i suoi scudieri, in vista della preparazione al match contro la Cremonese del giorno di Pasqua.

Bologna, le date di rientro dei nazionali

Tra Europa e Sudamerica, in questo caso con un solo giocatore, sono nove i giocatori in giro per il mondo del Bologna, impegnati ovviamente con le proprie nazionali tra qualificazioni al Mondiale, amichevoli oppure impegni con le nazionali giovanili. E proprio dall'”uno”, quello sudamericano, partiranno i rientri dei Rossoblù a Casteldebole: Jhon Lucumì questa volta sarà il primo a tornare a disposizione di Vincenzo Italiano, già da martedì 31.

A seguire, invece, mercoledì 1 aprile ci sarà il rientro a Casteldebole di Massimo Pessina, terzo portiere Rossoblù impegnato con le giovanili dell’Italia. Il giorno con più reintegri in gruppo per Vincenzo Italiano e il suo Bologna è però giovedì 2: a disposizione del mister torneranno Lewis Ferguson, Remo Freuler, Torbjørn Heggem, Eivind Helland, Martin Vitik e Nicolò Cambiaghi. L’ultimo, il giorno successivo – venerdì 3 – sarà Nikola Moro.

L’allenamento odierno a Casteldebole

Oggi è andato in scena al “Galli” il terzo e ultimo allenamento settimanale del Bologna. La squadra ha effettuato una prima parte atletica, per poi dedicarsi a una partitella “in famiglia” contro la Primavera. Contemporaneamente, gli indisponibili hanno proseguito nel loro percorso di recupero: terapie per Lukasz Skorupski e Tommaso Pobega, lavoro differenziato invece per Lorenzo De Silvestri e Jens Odgaard. L’appuntamento, come scritto sopra, per tutti è a martedì.

Fonte – Bologna FC 1909

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook