Un mese di infortunio, la caccia al terzino e tanto altro: Bologna, le notizie del 3 aprile

Manca sempre meno al ritorno in campo dei rossoblu e, com’è normale che sia, c’è tanto da scoprire tra calciomercato e preparazione del match. Se oggi vi foste persi tutte le notizie riguardanti il Bologna dentro e fuori dal campo da calcio, ecco un recap per voi.

Dominguez out: le tempistiche dell’infortunio

La giornata di oggi si è aperta con la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. Il beniamino del pubblico felsineo Benja Dominguez si è infortunato, ma tutti i dettagli, assieme ai nomi degli assenti di lusso, li troverete a questo link.

Calciomercato Bologna – Il punto sui terzini

Mentre Juan Miranda dovrebbe restare sotto le Due Torri, sembra che per Lyko questa possa essere l’ultima stagione. Per sostituire il greco, la società avrebbe già pensato a diversi profili, tra i quali bisognerà scegliere nei prossimi mesi. Servirà una riserva affidabile, e nella lista sono presenti diversi nomi provenienti dal nostro campionato.

E il retroscena di mercato

Durante la passata sessione estiva di calciomercato, il Bologna si è mosso per convincere Kristensen, centrale attualmente in forza all’Udinese, a trasferirsi in Emilia. L’approccio, ovviamente, non ha portato i frutti sperati, eppure quest’anno il danese potrebbe tornare nelle menti dei dirigenti, ecco perché.

Moderni e abili tra i piedi: i segreti dei portieri rossoblu

Il Bologna continua a farsi forza con idee moderne e al passo coi tempi. A confermare ciò, una curiosa statistica sul coinvolgimento dei portieri nelle azioni di gioco ci parla di un netto dominio rossoblu in questo campo.

Il programma di domani

Domani per i rossoblu sarà la vigilia della sfida di Cremona, dunque, oltre alla rifinitura, ci sarà la conferenza stampa del mister. In questa occasione scopriremo di più sui titolari di domenica e sulle condizioni di alcuni giocatori: manca meno di una settimana al Villa e non si può perdere terreno.

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