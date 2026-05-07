L’avvicinamento al Napoli e tanto mercato: Bologna, le notizie del 7 maggio

Manca sempre meno al weekend di Serie A, ma per il Bologna si dovrà attendere il Monday Night e la sfida al Napoli in quel del “Maradona”, verso la quale arrivano aggiornamenti da Casteldebole. Come solito nelle ultime settimane, c’è anche tanto mercato, con i Rossoblù attenti su vari profili: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, giovedì 7 maggio 2026.

Verso Napoli-Bologna, le ultime da Casteldebole

Il prossimo impegno per il Bologna sarà contro il Napoli, lunedì sera: la squadra di Vincenzo Italiano sta preparando il match contro i partenopei tra ritorni e nuove assenze. Quest’ultima porta il nome di Martin Vitik, che proprio oggi è risultato assente nella seduta d’allenamento a casua di un problema fisico.

Qui il link all’articolo completo sulle ultime in vista di Napoli-Bologna

Calciomercato, occhi su Koopmeiners ma non solo…

Peer Koopmeiners, mediano dell’AZ Alkmaar, è l’ultimo nome di una lista lunga e che non sembra avere limiti per il prossimo calciomercato. Il Bologna osserva lui come El Faouzi per la mediana, ma ci sono nomi nuovi anche per difesa e attacco. Senza ovviamente dimenticare le dinamiche tra i pali Rossoblù.

Qui il link all’articolo completo con il punto sui nomi per il prossimo mercato

…anche su Kieron Bowie, attaccante del Verona

Proprio per l’attacco il Bologna, tra le notizie di oggi, guarda anche al nostro campionato, soprattutto al Verona: l’osservato speciale è Kieron Bowie, attaccante classe 2002 scozzese che ha rubato l’occhio soprattutto nelle ultime sfide, tra cui quella di fine marzo proprio contro il Bologna, nella quale è andato anche a segno.

Qui il link all’articolo sull’intressamento per Bowie

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