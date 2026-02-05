Aria pesante, quella che si respira a Casteldebole. Dopo la netta sconfitta col Milan, infatti, la giornata di oggi segna due importanti tappe verso il futuro della stagione in corso. In primis, il rientro in campo per gli allenamenti, virati da subito al confronto squadra-mister e, successivamente, alla preparazione delle partite contro Parma e Lazio. Dopodiché Udinese e Brann per il playoff di Europa League, seconda tappa fondamentale di oggi per il Bologna, poiché a mezzanotte scade il termine per la presentazione della nuova lista UEFA.

Confermati gli esclusi

Per decifrare la lista, che sarebbe stata comunicata alla squadra già una settimana fa, bisogna innanzitutto partire dalle esclusioni. La parte più dolorosa, certamente, ma anche quella più critica, a livello sia tattico che umorale. Ad inizio stagione, ad esempio, erano stati esclusi Immobile, che non l’aveva presa benissimo, Sulemana, De Silvestri e Dominguez.

Il mercato di gennaio ha rimescolato, anche se di poco, le cose. Immobile e Sulemana, che hanno salutato, ovviamente non faranno parte della lista, e come loro sembrerebbe esser stato lasciato fuori anche De Silvestri. Una scelta che, come noto, è condivisa tra il club ed il sindaco, che conosce bene il suo valore ed il suo ruolo all’interno dello spogliatoio. Condivisione che, però, non è arrivata da Benjamin Dominguez, che sembrerebbe nuovamente escluso. Esclusione che si scontra col suo desiderio di giocare, e che spiega le offerte accettate in fretta e furia da Mallorca e Cagliari.

Bologna: ecco chi entra e chi esce dalla lista UEFA

Ma oltre agli esclusi, il Bologna procederà anche a nuove aggiunte alla lista. Aggiunte che, a dir la verità, sono più delle sostituzioni tra i giocatori usciti ed i nuovi Rossoblù arrivati per sostituirli. Ecco che, quindi, sarà Simon Sohm a prendere il posto lasciato vacante da Fabbian, mentre Joao Mario occuperà la casella di Emil Holm. Ballottaggio a due, invece, per l’ultima esclusione.

Fuori dalla lista in questo momento, infatti, rimangono Nicolò Casale ed Eivind Helland, che si giocano l’ultimo posto. L’italiano, rilanciato senza grandi risposte nelle ultime settimane dal mister, sembrerebbe l’indiziato per lasciar spazio al norvegese che, con Vitik ed Heggem arrivati in estate, rappresenta oggi uno dei tasselli fondamentali per la difesa del futuro.

