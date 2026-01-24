Nuovi numeri, nuove attese: Helland sceglie la 5, Sohm la 23

Il Bologna continua a definire i dettagli del proprio restyling di calciomercato stagionale, e lo fa anche attraverso le canoniche scelte dei numeri di maglia per i nuovi innesti, i rientri dagli acciacchi, le prime convocazioni attesissime.

Helland prende la 5

La maglia numero 5 non è mai stata un numero qualunque sotto le Due Torri. Da Janich a Cresci, da Roversi a Villa fino a De Marchi, quel numero ha sempre raccontato storie di centrali affidabili, leader silenziosi e colonne difensive. Ora toccherà a Eivind Helland raccoglierne l’eredità. Il giovane norvegese, nuovo innesto del reparto arretrato, ha scelto proprio quel numero per la sua avventura in rossoblù, un segnale di personalità oltre che di ambizione.

Classe 2005, alto 196 centimetri, Helland porta con sé l’entusiasmo dei vent’anni e la voglia di imporsi fin da subito. La speranza è, chiaramente, che il connubio tra struttura fisica, fame e talento possa diventare rapidamente un punto di forza, soprattutto in un momento in cui la difesa è chiamata a ritrovare certezze dopo gli ultimi acciacchi.

Sohm e la 23

Diversa, ma altrettanto significativa, la scelta di Simon Sohm, nuovo innesto del centrocampo rossoblù. Lo svizzero vestirà la maglia numero 23, un numero che a Bologna ha un peso specifico particolare, essendo stato indossato in passato da Alino Diamanti. Una casualità, forse, ma anche una piccola suggestione per un giocatore che arriva con l’intenzione di ritagliarsi spazio e continuità.

A Firenze, Sohm aveva scelto il numero 7 quasi per opportunità, come lui stesso aveva raccontato al momento dell’arrivo. Ora, però, cambia pagina: niente più il “suo” 19, indossato per cinque stagioni a Parma, ma una nuova identità da costruire sotto le Due Torri. Il centrocampista scalpita, lavora per inserirsi nei meccanismi di Italiano e attende la prima vera occasione per dimostrare di poter diventare un’opzione stabile nelle rotazioni. E per entrambi, la sensazione è che il momento della prima convocazione in maglia rossoblù sia ormai vicino.

Castro e Vitik: segnali positivi dall’infermeria

Accanto alle novità, arrivano anche buone notizie sul fronte recuperi. Castro è in fase di ripresa dopo l’influenza che lo aveva costretto a saltare la sfida con il Celtic. L’attaccante argentino lavora per rientrare pienamente in gruppo e tornare a disposizione già nei prossimi impegni. Situazione simile per Vitik, rimasto in panchina nell’ultima uscita europea più per onor di firma che per reale disponibilità, a causa di un problema muscolare. Anche per lui, però, i segnali sono incoraggianti e lo staff medico monitora giorno dopo giorno i progressi.

