Un “nuovo” Dall’Ara per una “nuova” Italia, in attesa del “nuovo” Bologna

Tutto questo “nuovo“, proprio tra virgolette – perché di nuovo, in realtà, c’è ovunque solo una parte – porterà bene? Se lo augura l’Italia, che tra poco scenderà in campo per la sfida di Nations League contro la Turchia: sei volte la Torre di Maratona è stata “guardiana” degli Azzurri dal 2000 in poi. L’ultima volta, casualmente, proprio contro i turchi, due anni fa. Una “nuova” Italia, quella bis di Mancini, su un “nuovo” Dall’Ara: per la prima volta verrà mostrata la nuova copertura della pista d’atletica. L’attesa, dopo stasera, è tutta per il “nuovo” Bologna, quello di Raffaele Palladino, a casa propria: domenica si ricomincia, e sabato 17 si torna a casa.

Un Dall’Ara rinnovato: la prima è dell’Italia

Son sempre novità, comunque. Il manto esterno al rettangolo verde del Dall’Ara, e l’Italia, quella versione 2.0 di Roberto Mancini. Bologna, Italia e Mancini: un filo conduttore continuo. Ed è proprio la Nazionale del Mancio la prima ad inaugurare, se così vogliamo dire, la nuova versione del Dall’Ara, questa sera contro la Turchia. Ultima avversaria della Nazionale proprio nello stesso stadio, soli due anni fa.

Uno stadio che, soprattutto dal 2000 in poi, è rimasto imbattuto quando calcato dagli Azzurri: due vittorie e quattro pareggi, l’ultimo proprio contro gli stessi avversari di questa sera. L’auspicio per la Nazionale è che il Dall’Ara porti in seno una vittoria per Mancini e i suoi ragazzi, tra cui i “bolognesi” Nicolò Cambiaghi e Massimo Pessina e l’ex Riccardo Calafiori: una vittoria per la “nuova” Italia significa allontanare aritmeticamente la retrocessione in Nations. E sarebbe, magari, di buon auspicio anche per il Bologna, pronto a tornare sul proprio campo tra due settimane.

Una vittoria che traini…il Bologna

Già, perché il Bologna, a casa propria, non ha ancora trovato il successo. E, anzi, non lo trova dalla scorsa stagione, a dirla tutta. Il prossimo avversario al Dall’Ara, oltretutto, è probabilmente il meno semplice, ma quello che riporta alla mente i più bei ricordi: l’Inter. Saranno i nerazzurri, il 17 ottobre, a inaugurare con i Rossoblù la nuova veste, per quanto riguarda la pista d’atletica, del Dall’Ara.

Sarà la prima vera del “nuovo” Bologna di Raffaele Palladino, che proprio davanti ai propri tifosi ha esordito contro il Torino, ma con soli tre giorni alle spalle da nuovo allenatore Rossoblù. Insomma, la sua vera “prima” sarà proprio contro i nerazzurri: in attesa di modellare sempre di più a sua immagine e piacimento il Bologna, e sperando che la nuova versione del Dall’Ara possa essere inaugurata al meglio da lui e i suoi ragazzi. Contando che la “prima” di questa sera porti bene.

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