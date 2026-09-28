Nuovo stadio di Bologna, si attende la risposta definitiva sulla fattibilità del progetto

Come abbiamo riportato ieri sulla nostra testata partner Radiabo, il Bologna Calcio e l’Ente Fiere hanno presentato il progetto definitivo che riguarda la costruzione del nuovo stadio nel quartiere fieristico della città. Un nuovissimo e moderno impianto polifunzionale, adatto a ospitare eventi di vario tipo, atteso e criticato allo stesso tempo.

Nuovo stadio di Bologna, verso la candidatura a Euro 2032: mercoledì la scadenza

Il numero odierno del quotidiano Il Resto del Carlino approfondisce la questione, sottolineando come il dossier finale presenti anche i principali finanziatori dell’opera (per la cui realizzazione serviranno complessivamente 300 milioni di euro). Oltre al patron del club rossoblù Joey Saputo (che potrebbe agire come se stesso o come BFC) e alle Fiere stesse, i quali metteranno 50 milioni, c’è la possibilità di accedere anche a finanziamenti da parte del Governo per circa 30 milioni.

Questo, però, solo nel caso in cui il nuovo stadio entri in lizza per ospitare gli incontri degli Europei del 2032 (per i quali c’è anche Roma in corsa). Il 30 settembre (ovvero mercoledì) scadrà la possibilità di avanzare la propria candidatura: tra oggi e domani, dunque, i due proponenti sono in attesa di una risposta definitiva.

Al momento c’è un cauto ottimismo, soprattutto dal momento che 200 dei 300 milioni totali per la realizzazione sono praticamente certi. Tra questi sono compresi anche i 70 milioni che arriveranno da partner e collaborazioni che contribuiranno ad abbattere i costi dell’opera, aiutando in futuro a organizzare gli eventi qui ospitati (come manifestazioni sportive, concerti, spettacoli, fiere e congressi). Altri fondi potrebbero arrivare anche in corso d’opera, ma intanto si attende una risposta definitiva sia sulla fattibilità dell’opera sia sulla sua possibile candidatura a Euro 2032. Nel frattempo, in corsa ci sono anche Firenze, Palermo e Cagliari, tutti e tre più avanti dal punto di vista dei lavori o del progetto definitivo.

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