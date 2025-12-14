Orso e Berna: due ex per colpire la Vecchia Signora

Sulla fascia destra del Bologna di Vincenzo Italiano questa sera ci sarà ci sarà per forza di cose un ex Juventus. Che sia Orsolini o Bernardeschi il passato è bianconero ma il presente è fortemente rossoblù. Due storie diverse in quel di Torino, uno scaricato dopo un’estate l’altro con alle spalle ben cinque stagioni in bianconero.

Il fattore Orsolini

Per il Bologna Riccardo da Ascoli è un è ormai un punto di riferimento assoluto, il più prolifico tra i rossoblù, quello che con una giocata può risolvere la partita. Eppure anche lui, per forza di cose, non ha mai battuto la Juventus in maglia felsinea. Ha segnato due gol contro la sua ex squadra, uno nel maggio 2021 contro la formazione guidata da Pirlo che vinse 4-1, l’altro valse un punto nel 2023 nel 1-1 con Thiago Motta in panchina.

In tutto sono tredici le sfide giocate da Orsolini in maglia Bologna contro la Juve, ma i risultati non sorridono di certo: 5 pareggi e 8 sconfitte. L’ora è giunta, il 7 classe ’97 può e deve colpire la Vecchia Signora, quella che nel 2017 preferì prima girarlo in prestito all’Atalanta, poi al Bologna dove venne venduto per 15 milioni.

Il ballottaggio con Bernardeschi

Il numero 10 del Bologna è reduce da una serata magica in quel di Vigo, una doppietta Europea che vale il punto esclamativo sul suo effettivo ritorno dopo le stagioni in Canada. Berna con la Juve ha vissuto momenti di grande calcio ma anche stagioni complesse in cui probabilmente non è stato particolarmente apprezzato. L’ex Fiorentina però non ha mai rinnegato il suo passato, ma non sarebbe certo dispiaciuto di entrare nella storia rossoblù con una storica vittoria che non arriva da veramente troppo tempo sul verde del Dall’Ara.

Questa sera difficilmente sarà lui ad iniziare il match da titolare dopo gli ottanta minuti giocati sotto la pioggia giovedì nei quali ha segnato prima la rete del pareggio e poi quella della vittoria. A destra dal primo minuto dovrebbe esserci Riccardo Orsolini. Non è però da escludere una staffetta, anche in vista della Supercoppa in programma venerdì a Ryad contro l’Inter. Quel che sembra ormai certo è che Berna non è finito, tutt’altro. Per questo Bologna può rappresentare con la sua 10 un profilo d’esperienza e classe pronto a fare la differenza anche dalle retrovie.

Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino

