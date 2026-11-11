Orsolini è tornato a bussare: è il decimo marcatore all-time del Bologna

Orsolini non “bussava” da un po’. Esattamente un mese fa il primo, e unico, gol del campionato attuale a Lecce. Contro il Parma ha segnato la rete numero 89 (su rigore), staccando Cesarino Cervellati (fermo a 88) e avvicinandosi a Puricelli (91). Più distanti, invece, restano Della Valle (95), Maini (102), Nielsen (103) Pivatelli (108), Savoldi (130), Pascutti (144), Reguzzoni (159). Il primo, invece, è Angelo Schiavo con 252 gol segnati. Un anno fa Orsolini era oltre il tredicesimo posto della graduatoria dei migliori marcatori della storia del Bologna. Dopo pochi mesi è entrato in top-10.

Bologna, la scalata di Orsolini

La scorsa stagione ha toccato la doppia cifra per la quarta stagione consecutiva, nonostante un digiuno durato ben cinque mesi. Inoltre, sono arrivare tre firme in Europa League e una in Supercoppa Italiana. Da settembre, però, non è riuscito a essere sempre presente, complice l’infortunio a Bergamo alla seconda giornata. Poi, la ricaduta a Lecce dopo aver segnato il suo primo gol in campionato. Al Tardini è tornato a timbrare il cartellino. Palladino ne aveva bisogno, così come i suoi compagni di ritrovare uno dei propri leader.

Obiettivo Europa

Dopo la firma fino al 2031, Orsolini ha un obiettivo fin troppo chiaro: non solo arrivare in doppia cifra per la quinta volta a fine anno, ma far sì che questi gol riportino il Bologna in Europa. Intanto, la semirovesciata realizzata contro il Lecce era in ballottaggio per il gol di ottobre. L’altro contendente? Santiago Castro con il pallonetto in Roma-Genoa, che alla fine si è rivelato vincitore. Orso, però, guarda oltre. Soprattutto adesso che i rossoblù occupano l’ottava posizione alle spalle della Juve (attualmente a +1). Le quattro vittorie consecutive hanno fatto salire a diciassette i punti conquistati da Palladino in appena sette giornate. Una media di 2,4 a partita. Pensate con un Orsolini a pieno regime dove potrebbe arrivare.

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