Orsolini e l’ex Castro si sfidano per il miglior gol di ottobre

L’anno scorso, ad ottobre, Riccardo Orsolini e Santiago Castro si sono contesi il miglior gol del mese, quest’anno da ex compagni il confronto si rinnova.

Insieme a Castro, quest’estate, sono partiti anche Jesper Karlsson e Thijs Dallinga. Il Bologna nel calciomercato estivo ha puntato a giovani talenti e non si pente della sua decisione con le 7 reti totali dei nuovi arrivi.

Orsolini vs Castro

L’anno scorso i gol che si contesero il premio furono: quello del marchigiano per il definitivo del 2-0 contro il Cagliari e il gol segnato dall’argentino contro la Fiorentina, nella sfida del Franchi finita con grandi polemiche arbitrali.

Anche quest’anno, ormai da ex compagni, i due ragazzi hanno riaperto la sfida per il miglior gol del primo mese autunnale. A sfidarsi sono ovviamente la sforbiciata di Orsolini nell’1-2 contro Lecce, nella prima vittoria della stagione per i rossoblù grazie al successivo gol decisivo di Enem; e il pallonetto morbido di Castro con la nuova maglia della Roma contro il Genoa, lo scorso 17 ottobre.

Le performance degli ex e dei nuovi

Nell’ultima sessione estiva di mercato Castro è stato ceduto alla Roma per 35 milioni più bonus fino a 40 milioni con percentuale di rivendita. Con la nuova maglia giallorossa, tra Serie A e Champions League, il suo rendimento però sta deludendo le aspettative: un solo 1 gol, quello contro il Genoa.

Oltre a lui hanno salutato il Bologna anche Karlsson, Rowe e Dallinga, che però non hanno trovato molto più successo altrove. L’inglese è fermo a quota zero gol a Bergamo. Lo svedese nella sua nuova squadra il Servette ha riacquisito minutaggio, giocando anche titolare, ma il rendimento resta scarso: soltanto una rete. L’olandese aveva invece segnato una doppietta all’esordio in Bundesliga col Colonia. Una ripartenza positiva lontano Bologna, ma la sua annata è stata interrotta dall’infortunio al crociato.

Mentre nel frattempo i nuovi rossoblù stanno facendo tutto sommato bene: con le reti di Enem, Dovbyk, Piccoli, Theate e la tripletta di Mbangula si arriva a un totale di 7 reti.

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