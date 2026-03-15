Per molti, la trasferta di Sassuolo rappresenta una importante occasione. Diversi giocatori che in questo momento stanno giocando di meno avranno campo, mentre i titolari riposeranno. Le pile, d’altronde, vanno ricaricate, e la sfida di giovedì sarà decisamente più importante.

Strano a dirsi, sicuramente inatteso, ma anche Riccardo Orsolini potrebbe beneficiare del derby emiliano. Il numero 7, infatti, prima insostituibile, ha rapidamente subito la rimonta di Bernardeschi, in grandissima forma, finendo addirittura in panchina. Contro la Roma non è neppure entrato, ma con questo Berna qui come biasimare Italiano?

L’occasione

Ecco che, in un momento complesso, per il marchigiano potrebbe arrivare la gara della svolta. Se le statistiche del suo 2026 sono effettivamente preoccupanti, Orso resta sicuramente un pilastro fondamentale di spogliatoio e squadra, uno capace di spaccare le partite con dei guizzi fantascientifici. E, guidando una squadra di seconde linee, potrebbe riacquisire un po’ della fiducia necessaria.

Contratto, Mondiali e fatiche: il 2026 di Orsolini

Tutte le difficoltà di Orsonaldo sono facilmente inquadrabili in uno scenario preciso. Da un lato ci sono le complessità del rinnovo, che non stanno premiando una dirigenza attiva e un giocatore che vorrebbe guadagnare qualcosa in più, dall’altro un duello con il dieci che sa di nazionale.

Tra il sogno del Mondiale e la convocazione ai playoff, infatti, sembra che il duello sia tutto a tinte rossoblu. Anche perché, pur con caratteristiche differenti, i due esterni del Bologna interpretano lo stesso ruolo. Insomma, il posto è solo uno, e Berna sta dimostrando di meritarlo. Sia in azzurro, sia in rossoblu. Oggi è il giorno: arriverà il ruggito dell’Orso?

Fonte: il Resto del Carlino, Massimo Vitali

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