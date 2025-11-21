La scintilla di Orsolini è pronta a riaccendersi

Quattro partite senza gol non sono molte, eppure, quando si parla di Riccardo Orsolini, ogni pausa pesa come un macigno. Perché lui è l’uomo dei lampi, delle scosse improvvise, quello che nel 2025 ha realizzato più reti di tutti – ben 17 – e che ora vuole aiutare nuovamente il Bologna. Domani a Udine, la squadra attende un segnale. E Orso, lo sappiamo, non è tipo da tirarsi indietro.

Una pausa da gol inaspettata

Orso vive in un intervallo di quattro gare. Non era mai successo negli ultimi tempi, almeno da quando Riccardo Orsolini aveva iniziato a marciare con continuità. Dopo aver segnato 5 gol nelle prime sette partite, contro Fiorentina, Torino, Parma e Napoli la macchina si è fermata.

Una frenata che resta un dettaglio perché il Bologna ha continuato a muoversi senza perdere ritmo, mentre lui lavora per tornare incisivo.

Un gol che serve per ritrovare continuità

Domani a Udine, Orsolini punta al gol. Lui, assieme a Bernardeschi, è sempre al centro delle scelte. E il Bologna si aspetta molto da entrambi, anche se per il numero 10 probabilmente ci vorrà più tempo per rivederlo al top.

Il suo 2025 aveva preso forma in maniera chiara: tanti gol e tanti decisivi. E ora? Ora cerca solo il colpo che rimetta in moto tutto. Perché, anche se il Bologna continua a fare punti, ritrovare la sua firma sarebbe un passo in più sulla strada della squadra.

Rinnovi, priorità e strategie

Il Bologna si muove anche fuori dal campo. Le due priorità, in questo momento, riguardano il rinnovo di Freuler (in scadenza) e quello dello stesso Orsolini (in scadenza nel 2027). L’idea è quella di arrivare al prolungamento per entrambi.

Una strada che potrebbe portare all’accordo definitivo nelle prossime settimane: una scelta che, per Orsolini, andrebbe a rafforzare la posizione all’interno del progetto e l’amore che ha verso la maglia. Anche perché, dopo aver rifiutato l’offerta dall’Arabia e a un compenso “che magari avrebbe cambiato la vita, ma è stata una scelta fatta col cuore”, il club vuole arrivare ad una chiusura chiara: contratto fino al 2029, opzione fino al 2030.

Scelte Uefa

La società ragiona anche sulla lista Uefa. In particolare sul sostituto di Freuler, che dovrà stare ai box almeno due mesi.

All’inizio si pensava all’inserimento di Sulemana, centrocampista per centrocampista, oppure a Ciro Immobile, che a Udine vedrà la sua seconda convocazione, ma ecco che nelle ultime ore arriva il nome di Benjamin Dominguez. Tenendo conto dei ko di Cambiaghi e Rowe.

Il Bologna deciderà a ore, lunedì al massimo, ma il numero 30 ha scalato la classifica nella possibilità di inserimento in lista.

Fonte: La Gazzetta dello Sport, Matteo dalla Vite

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook