Le PAGELLE di Bologna-Aston Villa (1-3)

Un quarto di finale d’andata amaro per i Rossoblù: Bologna-Aston Villa termina 1-3, con il solito Rowe a segnare nel finale per i Felsinei. Ecco i nostri voti.

Bologna-Aston Villa, le pagelle: brilla forte solo la stella di Rowe

Ravaglia 5 – Dispiace, ma l’errore sul primo gol è grave e ne è consapevole anche lui. Sul secondo, invece, non poteva fare molto.

Joao Mario 5,5 – Un inizio molto buono, per poi spegnersi lentamente: sia nelle idee e sia nell’intensità nella doppia fase, anche se alla fine timidamente si vede nell’assalto alla porta avversaria.

Lucumì 6 – Fa un fallo dannoso per un ammonizione che sapeva di non dover prendere, e ora salterà il ritorno. Questo pesa nella valutazione, perché per il resto ha fatto come al solito una buona prestazione.

Heggem 5 – Lento e macchinoso, al di là dell’errore che ha in parte chiuso la partita per il Bologna, che ovviamente ha un peso enorme. Una fatica continua, e si è visto quasi su ogni pallone.

Miranda 5 – Stava per tirare fuori il gol da cineteca in un inizio che aveva agevolato molto anche lui e le sue spinte, ma poi si è visto molto meno in fase di spinta, rischiando più di qualcosa anche dietro e perdendosi completamente Watkins sull’ultimo angolo.

Freuler 6 – Qualche sbavatura rispetto ai suoi standard, ma innegabile che è fondamentale anche stasera per gli equilibri della squadra e per farla giocare, e quando gioca il Bologna fa la differenza.

Dal 90′ Cambiaghi –

Ferguson 6 – Va vicino al gol nel primo tempo ed è la dinamo della squadra in mezzo al campo e tra le linee, nel secondo tempo anche lui non riesce a reagire al raddoppio.

Dal 67′ Orsolini 5 – Prova a far qualcosa nel casino generale della fine, ma non gli riesce quasi nulla.

Pobega 6 – Non sembra vedersi molto in fase offensiva, ma nei duelli fisici è fondamentale, almeno finché il Bologna è rimasto in partita.

Dal 67′ Moro 5,5 – Poco, in una partita che aveva preso già una piega sbagliata.

Bernardeschi 6 – Qualcuno penserà che poteva fare di più, e forse è vero. Quante volte, però, cerca di inventare qualcosa o dare una scossa all’attacco, anche solo venendo lui a costruire. Mettiamoci anche il palo finale nel conto.

Rowe 7 – Il Bologna perde 1-3, ma questo è un campione, perché è l’unico a creare sempre un pericolo vero e tutte le occasioni dei Rossoblù. È in formissima ed è sembrato l’unico in grado davvero di mettere sempre in difficoltà chiunque si parava davanti a lui: il gol lo merita tutto.

Castro 6 – L’aveva sbloccata. Aveva avuto anche un’altra occasione. C’è tanta sfortuna ma mai abnegazione da parte sua, che ha lottato fino alla fine, provandoci sempre.

Dal 82′ Odgaard S.V –

All. Italiano 5,5 – Un grande primo tempo, dove il Bologna l’aveva interpretata molto bene. Paga gli errori individuali, e poi probabilmente si poteva mettere dentro qualcosa prima, anche rischiando. Ora è difficilissimo a Birmingham.

ASTON VILLA: Martinez 6,5; Cash 5,5, Konsa 6,5, Pau Torres 6,5, Digne 6; Onana 6 (dal 80′ Bogarde S.V), Tielemans 5,5; McGinn 5,5, Rogers 5,5 (dal 88′ Maatsen S.V), Buendia 6 (dal 81′ Bailey S.V); Watkins 7. All. Emery 6,5

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