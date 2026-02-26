Le PAGELLE di Bologna-Brann (1-0)

Un playoff di ritorno vincente per i Rossoblù: Bologna-Brann termina 1-0, grazie al gol nel secondo tempo di Joao Mario. Ecco i nostri voti.

Bologna-Brann, le pagelle: tutto passa da Skorupski e Joao Mario

Skorupski 7 – Non può essere diverso da questo il suo voto, perché per ben tre volte salva il Bologna nel primo tempo. Staremmo parlando d’altro, altrimenti.

Zortea 5,5 – Non brillante, un po’ come tutto il suo ultimo periodo, allargando gli orizzonti. Vista la coperta corta, ci si aspetta di meglio.

Lucumì 6,5 – Sicuramente una partita che si è messa in discesa anche per lui, che però il suo contributo lo aveva dato. Va anche vicinissimo a un maginifico gol di testa.

Vitik 6 – Un primo tempo di sofferenza per la difesa Rossoblù, dove anche lui fatica ma dove va anche vicino al gol. Poteva andare sicuramente meglio, ma non male.

Dal 61′ Casale 6 – Entra ma il Brann si vede raramente, e così anche lui (non per suoi demeriti).

Joao Mario 7 – Primo gol con il Bologna e in generale con una squadra italiana. Meritato, per le ultime prestazioni e per quello che può dare al Bologna.

Freuler 6 – Una partita sottotono, soprattutto fisicamente. La sufficienza arriva “solo” perché da tre sue giocate probabilmente si è decisa la partita: salva sulla linea un suo errore, causa l’espulsione e la grande apertura nell’azione del gol.

Dal 73′ Odgaard 6 – Torna a fare la punta ed è anche sfortunato: ci prova, anche con gli assist, ma niente.

Moro 6 – Anche da lui arriva un po’ meno del solito, o di quello che ci aveva abituato ultimamente, però tutto sommato nel secondo tempo si vede molto di più.

Dal 79′ Sohm S.V

Ferguson 5,5 – Quantità, si, ma poca lucida spesso. Soprattutto nel primo tempo fa meno di quanto ci si aspettasse, e le difficoltà si sono viste.

Bernardeschi 6 – Uno dei pochi, insieme al compagno dall’altra parte, a provarci nel primo tempo. Anche nel secondo parte bene: da lui passano almeno un paio di occasioni.

Dal 61′ Orsolini 5,5 – Vuole fare gol a tutti i costi, anche perché sa che gli servirebbe. Ecco, ne sbaglia un po’, diciamo.

Rowe 6,5 – È un accentratore, perché nel primo tempo crea nell’andamento contrario della partita e nel secondo, con l’uomo in meno, è più di un fattore determinante.

Castro 5,5 – Come al solito le aspettative su di lui sono enormi, ma oggi si vede proprio poco. Comprensibile, visto che fino alla scorsa partita ha fatto tanto. Lo si attende in campionato.

Dal 79′ Dominguez S.V

All. Italiano 6 – Se l’era vista brutta all’inizio, perché come aveva predetto c’era da stare attenti al Brann. Skorupski fortunatamente era in serata di grazie, poi i suoi hanno incominciato a girare con l’uomo in più. Contava vincere e passare: missione compiuta.

BRANN: Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt (dal 86′ Dragsnes); Ingason 5,5 (dal 60′ Pedersen), Sorensen, Myhre; Mathisen 5 (dal 73′ Holten), Holm (dal 86′ Finne), Thorsteinsson 5 (dal 73′ Haaland). All. Alexandersson

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook