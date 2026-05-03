Le PAGELLE di Bologna-Cagliari (0-0)

Un lunch match con poche emozioni per i Rossoblù in quel del Dall’Ara: Bologna-Cagliari termina 0-0. Ecco i nostri voti.

Bologna-Cagliari, le pagelle: pochi spunti, solo i soliti noti

Pessina 7 – Sembrerà un voto alto, ma tre parate nella prima frazione e in quella maniera non sono così banali. Dimostra di esserci e di avere coraggio e personalità.

De Silvestri 6 – Vederlo scorrazzare quasi più di tutti avanti e indietro sulla fascia è l’emblema di quanto valga ancora il Capitano per il Bologna, con tanta personalità in ambo le fasi.

Dal 85′ Zortea S.V

Helland 6 – Un solo errore, poi tramutato in fuorigioco, che non macchia una prestazione tutto sommato sufficiente: si dimostra in crescita.

Lucumì 6 – Un paio di chiusure “alla Lucumì” in una partita dove i pericoli non sono stati tanti, ordinaria amministrazione la sua.

Miranda 6 – Molto più presente nella prima parte di gara rispetto al passare dei minuti in fase offensiva, ma compensa oggi con una buona prestazione difensiva.

Freuler 5,5 – Sbavature che non sono da lui, con palle perse quasi banali. Non nella sua miglior versione, ma già da qualche partita.

Moro 5,5 – Una grande conclusione parata da Caprile l’unico highlight della sua partita, perché per il resto non è che si sia visto molto.

Sohm 5,5 – Qualche contrasto qua e là e un occasione che vale, in realtà, il suo voto: non troppo nei suoi 45 minuti in campo.

Dal 46′ Rowe 6 – Con il suo ingresso si è visto qualcosa in più nell’attacco Rossoblù, anche se quella pericolosità non è stata concretizzata.

Bernardeschi 6,5 – L’unico ad avere quello spunto in più sin dalle prime battute, creando l’occasione più pericolosa della prima frazione e cercando di inventare qualcosa anche da trequartista nel secondo tempo.

Dal 78′ Ferguson S.V

Dominguez 6 – Una buona prestazione tutto sommato, con qualche guizzo dei suoi a creare pericolosità sull’out di sinistra nella prima frazione.

Dal 63′ Orsolini 5,5 – I primi minuti sembrava ispirato, ma col passare del tempo si è visto poco.

Odgaard 5,5 – Sembra vedersi poco ma quando il pallone arriva a lui un qualcosa viene fuori, anche se ovviamente dalla prima punta ci si aspetta di più, come è giusto che sia.

Dal 63′ Castro 5,5 – Una buona conclusione e basta, per un numero 9 dal quale nell’ultima mezz’ora forse ci si aspettava di più.

CAGLIARI: Caprile 6; Zé Pedro 5,5, Mina 6, Dossena 6, Obert 5,5; Palestra 6, Adopo 6 (dal 89′ Zappa S.V), Deiola 6 (dal 42′ Sulemana 5,5), Gaetano 5,5; Esposito 6 (dal 73′ Mendy 6), Folorunsho 6. All. Pisacane 6.

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