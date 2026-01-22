Le PAGELLE di Bologna-Celtic (2-2)

Un’ultima al Dall’Ara da thriller per i Rossoblù: Bologna-Celtic termina 2-2, con Dallinga e Rowe a recuperare il doppio svantaggio iniziale. Ecco i nostri voti.

Bologna-Celtic, le pagelle: finalmente Jonathan Rowe!

Skorupski 5,5 – Dispiace che il suo primo highlight del ritorno in campo sia un clamoroso errore per lo 0-1 del Celtic. Prende mezzo punto in più, però, per la parata di qualche minuto dopo.

Zortea 6,5 – Treno lo si usa spesso, lui stavolta però lo è stato nel vero senso della parola: un treno che aveva solo una direzione, e la sua spinta si è sentita.

Heggem 5 – Nel momento più importante, dopo l’espulsione, si lascia scappare banalmente Tierney per lo 0-2, ed è un errore che pesa nel economia della partita.

Casale 6 – Sfrutta tutto sommato bene la sua occasione, perché risulta attento e deciso quando serve. Nel secondo tempo spinge anche lui, e quasi gli esce il tiro della domenica…

Dal 85′ Lykogiannis S.V

Miranda 6,5 – Provoca l’espulsione del Celtic, e in generale proprio come Zortea dà una spinta infinita e spinosa che alla fine è utile a scardinare il muro degli irlandesi.

Moro 6 – Un vero metronomo, una bella prestazione la sua, soprattutto nel gestire senza frenesia l’assalto per recuperare lo svantaggio.

Pobega 6 – Viene tolto nel momento in cui sembrava più un attaccante che altro, e la sua faccia al cambio lo dimostra. Sicuramente non una prestazione negativa la sua.

Dal 56′ Odgaard 6,5 – Ha ragione Italiano, perché la prima palla toccata è un assist. In generale, utilissimo per tornare a creare vera pericolosità in area.

Ferguson 6 – Un po’ confusionaria la sua partita, chiaramente per l’andamento della stessa: tutto sommato, questo suo derby personale gli ha tirato fuori forse un qualcosa in più.

Dal 73′ Cambiaghi 6 – Entra con voglia, capendo il momento della partita. Stava per trovare il gol vittoria, ma Schmeichel di puro istinto glielo nega.

Rowe 7,5 – Era il migliore mentre il Bologna era in svantaggio, lo è sicuramente per esser stato decisivo con il secondo gol e con la mole di occasioni create per la sua squadra. Oggi si è visto il vero Rowe, probabilmente.

Dominguez 6 – Nel primo tempo è rimasto un po’ più nascosto, ma nella seconda parte di gara ci ha provato letteralmente in tutti i modi, stampando anche un pallone sulla traversa.

Dal 73′ Orsolini 6 – Anche lui, come Cambiaghi, capisce il momento della partita e ci prova in tutti i modi: di testa, di destro e di sinistro.

Dallinga 6 – Tante occasioni durante i 90 minuti, fortunatamente trova il gol nel momento giusto per agguantare successivamente la partita. Poteva fare di più, sicuramente, ma va premiato.

All. Italiano 6 – I suoi si fanno praticamente gol da soli, perché il Bologna ha dimostrato di essere superiore sin dall’inizio. Buona la reazione, perché erano comunque due i gol da recuperare, e bene l’apporto dei cambi. Non c’è ancora la vittoria, e si spera arrivi presto. Per ora la top 8 è ancora lì, e sarebbe fondamentale raggiungerla.

CELTIC: Schmeichel 7; Donovan 5,5 (dal 77′ Ralston) , Trusty 6,5, Scales 5,5, Tierney 5,5; McGregor 5,5, Hatate 5,5, Engels 5,5(dal 88′ P. Bernardo S.V); Yang 5,5 (dal 77′ Kenny S.V), Maeda 6,5, Tounekti 6 (dal 46′ Nygren 6). All. O’Neill 6

