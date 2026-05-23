Le PAGELLE di Bologna-Inter (3-3)

Un’ultima giornata scoppiettante per i Rossoblù: Bologna-Inter termina 3-3, con i nerazzurri che agguantano il pareggio sul finale dopo una grande partita del Bologna. Ecco i nostri voti.

Bologna-Inter, le pagelle:

Skorupski 6 – Subisce tre gol ma praticamente senza poterci fare nulla. Per il resto davvero pochi interventi: una classica ultima di campionato, quasi.

De Silvestri 6,5 – Trentotto anni e non sentirli, come detto tante volte. Anche oggi il Capitano ha fatto vedere che quando chiamato in causa può reggere eccome il passo.

Dal 66′ Zortea 6 – Tanta gamba, in difesa concede qualcosa. Oggi va bene così.

Lucumì 6 – Sempre il solito Lucumì: quando chiamato in causa lui qualcosa fa, soprattutto di buono. Tutti sperano non sia un addio, ma se fosse così ha lasciato nel modo migliore.

Helland 6 – Ultima di una serie di belle partite del norvegese, che ha dimostrato di poter essere il futuro della difesa Rossoblù, o perlomeno di potersi ritagliare uno spazio importante.

Dal 81′ Heggem S.V

Miranda 6 – Un finale di campionato in crescita, anche se oggi nel secondo tempo va in calando. Concede negli ultimi due gol, ma in generale una prestazione sufficiente.

Freuler 6 – Quel gol mangiato grida un pochino vendetta, e forse gli toglie qualcosa nella valutazione, ma se è stata la sua ultima partita in Rossoblù ha dimostrato ancora una volta cosa è stato Remo Freuler per questo Bologna.

Dal 66′ Odgaard 5,5 – Non un ingresso memorabile, diciamo, perché lo si vede poco poco.

Pobega 6,5 – Chiude la stagione con un gol, al di là della deviazione, e con una prestazione di gamba e utile per una pressione asfissiante del Bologna, proprio grazie anche al suo numero 4.

Dal 66′ Moro 5,5 – Lui, come il compagno Odgaard, non ha grandi riflettori puntati nell’ultima mezz’ora.

Ferguson 6 – Non si nota molto se paragonato agli altri sui compagni di reparto, ma in generale è molto utile in mezzo alle linee, come suo solito.

Bernardeschi 7 – Ripartire dal 10 si può in ottica prossima stagione, come si è potuto notare anche oggi. Chiude con un gol e con un’altra bella prestazione in una stagione dove è stato tra i migliori.

Dal 88′ Dallinga S.V

Rowe 7 – Quando prende palla lui qualcosa succede, e quasi semrpe è un qualcosa di bello per il Bologna: fa il panico da quella parte, è il più pericoloso dei Rossoblù anche se non trova la rete.

Castro 6 – Un voto che poteva essere molto più alto, ma il buon Santi oggi di far gol non ne voleva proprio sapere. Pazienza. Per il resto, solito lavoro contro i difensori avversari.

All. Italiano 6,5 – Peccato, perché stava per portare a casa una grande vittoria. Ma il suo Bologna ha chiuso da grande squadra, perché ha dimostrato di cosa è capace anche contro i Campioni d’Italia. Ora si attendono sviluppi sul suo futuro, e vedremo se anche per lui questa sarà stata l’ultima al cospetto della Torre di Maratone.

INTER: Jo. Martinez 5; Bisseck 6, De Vrij 6 (dal 81′ Topalovic 6,5), Carlos Augusto 6; Diouf 7, Barella 5,5 (dal 54′ Mkhitaryan 6), Zielinski 5, Sucic 5,5 (dal 74′ Cocchi 5,5), Dimarco 6,5 (dal 54′ Luis Henrique 5,5); Lautaro Martinez 5 (dal 54′ Bonny 6), F.P. Esposito 6. All. Chivu 6

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