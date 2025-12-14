Le PAGELLE di Bologna-Juventus (0-1)

Un posticipo amarissimo per i Rossoblù: Bologna-Juventus finisce 0-1, è Cabal a decidere la partita. Ecco i nostri voti.

Bologna-Juventus, le pagelle: prestazione, in generale, sottotono

Ravaglia 6 – La stava per fare grossa sul gol annullato, ma in generale si è comportato bene: forse sul gol poteva uscire, ma lì a essere sbaglaito è tutto il resto.

Zortea 5 – Il migliore in fase di spinta: una traversa clamorosa, e altri buoni inserimenti. Male in difesa: pesa enormemente l’errore sul gol della Juventus, perché Cabal salta completamente indisturbato.

Dal 72′ De Silvestri 6 – Pochi palloni toccati ma la situazione richiedeva quello, e lui lo ha fatto.

Lucumì 6,5 – Meno male che è tornato, perché si è fatto sentire in più di una occasione per salvare la squadra. La sua importanza già la conosciamo tutti: esce anche lui per problemi fisici già conosciuti, e speriamo che non si siano aggravati.

Dal 81′ Bernardeschi S.V

Heggem 5 – Ingenuità della quale non ci aveva abituato: errore sul rosso, che c’è tutto. Un errore che pesa e che non ci voleva: le aveva giocate tutte per tante assenze, e dopo la Supercoppa un’altra sarà la sua.

Miranda 5,5 – Bene soprattutto all’inizio, ma poi è andato a spegnersi lentamente, soprattutto in fase offensiva. Dietro è un po’ condizionato dopo l’ammonizione.

Moro 6 – Una prova sufficiente da parte del croato, che soprattutto nella prima ora di gioco cerca di dare quanto possibile ritmo alla squadra, faticando però a trovare appoggio.

Dal 72′ Holm 6 – Centrale inventato, ma alla fine era quello che spingeva di più.

Ferguson 5 – Altra prestazione ampiamente sottotono. È in difficoltà, come aveva già sottolineato Italiano in settimana, e si visto bene. Forse, meglio fermarsi e ritrovarsi fisicamente.

Dal 66′ Sulemana 5,5 – Non è entrato bene, abbastanza impreciso e la situazione non l’ha aiutato.

Pobega 5,5 – Probabilmente non brillante come nelle ultime uscite. Anche lui non si vede molto, e non da il solito contributo in fase difensiva.

Orsolini 5,5 – Troppo nervoso, soprattutto nel primo tempo. Bene su qualche imbeccata con Zortea e su un tiro scoperto, ma per il resto ci si aspettava più incisività.

Cambiaghi 5,5 – Impreciso e indeciso, soprattutto in un paio di sortite delle sue dove poteva fare molto meglio, come aveva ampiamente dimostrato di poter fare.

Dallinga 5 – Non lavora male ma non trova mai lo spunto giusto: spreca un paio di tiri che uno come lui deve rendere pericolosi. Serviva di più.

Dal 66′ Castro 5,5 – Lotta e prova a fare qualcosa, ma per come si è messa non poteva fare troppo.

All. Italiano 5,5 – Non conosciamo il piano partita e nemmeno le condizioni di tutti, ma forse Ferguson è stato un azzardo. La squadra è stanca e si è visto, una partita come da tempo non giocava il Bologna. Ora la Supercoppa, per provare a rialzarsi e, magari, in due partite…

JUVENTUS: Di Gregorio 6,5, Kalulu 6, Kelly 6,5, Koopmeiners 6 (dal 66′ Bremer 6); McKennie 6,5, Locatelli 6, Thuram 6, Cambiaso 5,5 (dal 61′ Cabal 6,5); Conceicao 6 (dal 88′ Miretti S.V), Yildiz 7; David 5,5 (dal 61′ Openda 6). All. Spalletti 6,5.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook