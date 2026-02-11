Le PAGELLE di Bologna-Lazio 2-5 (d.c.r.)

Serata tremenda per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Sfuma la possibilità di difendere la coccarda sul petto: la Lazio espugna il Dall’Ara, sconfiggendo ai rigori il Bologna e accede alla semifinale di Coppa Italia.

Le pagelle di Bologna-Lazio

BOLOGNA:

Skorupski 6.5 – Parata salva risultato su Maldini. Sul gol subito non può nulla.

Zortea 6 – Ottime discese sulla fascia: ci mette grinta e dinamismo, sfornando una delle migliori prestazioni da quando veste rossoblù: è vero che segue Noslin nell’occasione del pareggio, ma è l’ultimo che può intervenire in una sequenza di errori grossolani causati dai compagni.

Vitik 5.5 – Spesso in ritardo e timido nei movimenti. Il ragazzo si deve (ancora) fare.

Lucumì 6 – Alterna grandi interventi a incomprensioni che pesano, come nel gol del pareggio firmato da Noslin. (Dall’ 80′ Helland s.v. Da segnalare l’esordio con la maglia del Bologna. In bocca al lupo ragazzo!)

Miranda 5.5 – Anche lui come il compagno di reparto colombiano, fa tante cose giuste e altrettante negative. A volte gestisce la palla in maniera isterica, nonostante la delicatezza del suo sinistro.

Moro 5.5 – Va bene l’assist da calcio d’angolo che stappa la partita, ma gioca in maniera troppo scolastica, senza ritmo né verve, andando sempre in orizzontale: quando va in verticale sbaglia. (Dal 61′ Freuler 6 amministra nell’ultima mezz’ora: non si cimenta nelle verticalizzazioni.)

Ferguson 5.5 – Rischia sul contatto con Dele-Bashiru e in questo periodo affidarsi alla sorte non è conveniente per il Bologna. Per il resto, è deciso negli interventi, presente, a volte anche lui sotto ritmo, come quando arranca dietro al nigeriano in occasione del pari.

Orsolini 5.5 – Non è l’ira divina che negli ultimi 10 minuti aveva tormentato il Parma. Ci saremmo accontentati anche di qualcosa in meno. Molto impreciso.

Odgaard 5 – A fari spentissimi. Non riesce ad imporsi e viene giustamente sostituito. (Dal 70′ Sohm 5,5 – Subentra ma la situazione nella trequarti rossoblù non migliora: è anche vero che sono pochi i palloni giocabili.)

Cambiaghi 5.5 – La frenesia è una cattiva consigliera. Nicolò come sempre ci mette l’anima, ma a volte non basta. Manca sempre uno per fare cento. (Dal 70′ Bernardeschi 6 – Elegante nei movimenti, cerca di dare la scossa definitiva per approdare in semifinale di Coppa Italia: ci va vicino.)

Castro 6.5 – Non c’è niente da fare: quando conta, lui c’è sempre, caratterialmente e tecnicamente. Il re di coppe, non a caso. Lotta, ringhia e fa gol. (Dall’80’ Dallinga s.v.)

Allenatore Italiano 5,5 – Il Bologna fa più della Lazio, eppure, i rossoblù sembrano ingolfati: qualcosa andrebbe modificato, ma non da oggi. La svagatezza si accompagna ad una confusione generale che si ripercuote nei meccanismi di campo.

LAZIO: Provedel 6; Marusic 5,5, Gila 5,5, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (dall’80’ Tavares s.v.); Dele-Bashiru 6,5, Rovella 5,5 (dal 61′ Cataldi 6), Taylor 6; Isaksen 6,5 (dall’80’ Cancellieri s.v.), Maldini 6.5 (dal 61′ Dia 5,5), Pedro 6 (dal 45′ Noslin 6,5). Allenatore Sarri 6.

