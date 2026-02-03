Le PAGELLE di Bologna-Milan (0-3)

Un posticipo da incubo per i Rossoblù: Bologna-Milan termina 0-3, con una prestazione sottotono da parte di tutta la squadra di Vincenzo Italiano. Ecco i nostri voti.

Bologna-Milan, le pagelle: tutte le luci spente nella notte del Dall’Ara

Ravaglia 5 – Soccombe quasi subito, provando a salvare sul primo gol, per poi iniziare una parabola discendente dal rigore in poi.

Zortea 5 – Troppe sbavature, poca concretezza: fa la sua partita, ma gira tutto dal verso opposto di come vorrebbe.

Heggem 4,5 – Una compilation di errori non rivedibile, perché ci si augura che siano stati un unicum, anche se diventano tante le partite con errori. Non c’è molto da dire.

Casale 4,5 – Graziato alla prima, punito alla seconda, il resto è solo una conseguenza: c’è bisogno di Lucumì al più presto per la difesa del Bologna.

Miranda 4,5 – Impreciso anche nel suo fondamentale migliore, e cioè il cross dalla sinistra. Per il resto, quella rimessa parla da sè per la sua partita.

Dal 78′ Lykogiannis S.V

Freuler 5,5 – In una squadra che aveva bisogno di più coraggio anche al centro del campo, si è sentita la sua assenza, eccome.

Dal 65′ Moro 5,5 – Entra quando ormai la partita è già chiusa, seppur con mezz’ora ancora di gioco.

Ferguson 5,5 – Almeno sembra provarci più degli altri, anche se la sua serata è nera, come quella di tutto il Bologna.

Odgaard 5 – Sembra poter essere un fattore nei primi attacchi della squadra, arrivando anche al tiro, ma poi esce quasi completamente dalla partita.

Orsolini 5 – Impreciso e inconcludente: la brutta copia del giocatore ammirato, e del giocatore che deve essere per il Bologna, sopratutto in queste partite.

Dal 54′ Bernardeschi 5,5 – Prova a dare una scossa, ma – non per colpa sua – sarebbe servito molto di più.

Rowe 5,5 – Un po’ come Ferguson ha l’ardore di provarci un po’ più dei compagni, soprattutto nella prima partita della gara, ma poi anche lui viene oscurato dalla prestazione generale.

Dal 78′ Cambiaghi S.V

Castro 5 – Quasi uno spettatore per un’ora, perché di palloni gliene arrivano pochissimi, e quando gli arrivano li maltratta. Non la partita che ci si aspettava.

Dal 54′ Dallinga 5,5 – Corre abbastanza a vuoto, anche lui si vede poco poco.

All. Italiano 4,5 – Non ci sono le distanze, non c’è l’intensità che contraddistingueva questa squadra, non c’è la voglia di reagire. Un riassunto molto deludente della partita di stasera: la notizia peggiore è che non ci sono alibi stasera, è stata una partita totalmente sbagliata. Si spera non ci siano ripercussioni a livello di testa: già domenica contro il Parma serve una reazione. Una qualsiasi.

MILAN: Maignan 6; De Winter 6, Gabbia 6,5, Pavlovic 6,5; Athekame 6,5 (dal 67′ Tomori 6), Fofana 6, Modric 6 (dal 72′ Jashari 6), Rabiot 7, Bartesaghi 6 (dal 84′ Estupinian S.V); Loftus-Cheek 6,5 (dal 67′ Ricci 6), Nkunku 6,5 (dal 72′ Fullkrug 6). All. Allegri 6,5.

