Bologna FC
Le PAGELLE di Bologna-Milan (0-3)
I voti di Bologna-Milan: una partita dove nessuno dei Rossoblù si salva, una partita da dimenticare in fretta
Un posticipo da incubo per i Rossoblù: Bologna-Milan termina 0-3, con una prestazione sottotono da parte di tutta la squadra di Vincenzo Italiano. Ecco i nostri voti.
Bologna-Milan, le pagelle: tutte le luci spente nella notte del Dall’Ara
Ravaglia 5 – Soccombe quasi subito, provando a salvare sul primo gol, per poi iniziare una parabola discendente dal rigore in poi.
Zortea 5 – Troppe sbavature, poca concretezza: fa la sua partita, ma gira tutto dal verso opposto di come vorrebbe.
Heggem 4,5 – Una compilation di errori non rivedibile, perché ci si augura che siano stati un unicum, anche se diventano tante le partite con errori. Non c’è molto da dire.
Casale 4,5 – Graziato alla prima, punito alla seconda, il resto è solo una conseguenza: c’è bisogno di Lucumì al più presto per la difesa del Bologna.
Miranda 4,5 – Impreciso anche nel suo fondamentale migliore, e cioè il cross dalla sinistra. Per il resto, quella rimessa parla da sè per la sua partita.
- Dal 78′ Lykogiannis S.V
Freuler 5,5 – In una squadra che aveva bisogno di più coraggio anche al centro del campo, si è sentita la sua assenza, eccome.
- Dal 65′ Moro 5,5 – Entra quando ormai la partita è già chiusa, seppur con mezz’ora ancora di gioco.
Ferguson 5,5 – Almeno sembra provarci più degli altri, anche se la sua serata è nera, come quella di tutto il Bologna.
Odgaard 5 – Sembra poter essere un fattore nei primi attacchi della squadra, arrivando anche al tiro, ma poi esce quasi completamente dalla partita.
Orsolini 5 – Impreciso e inconcludente: la brutta copia del giocatore ammirato, e del giocatore che deve essere per il Bologna, sopratutto in queste partite.
- Dal 54′ Bernardeschi 5,5 – Prova a dare una scossa, ma – non per colpa sua – sarebbe servito molto di più.
Rowe 5,5 – Un po’ come Ferguson ha l’ardore di provarci un po’ più dei compagni, soprattutto nella prima partita della gara, ma poi anche lui viene oscurato dalla prestazione generale.
- Dal 78′ Cambiaghi S.V
Castro 5 – Quasi uno spettatore per un’ora, perché di palloni gliene arrivano pochissimi, e quando gli arrivano li maltratta. Non la partita che ci si aspettava.
- Dal 54′ Dallinga 5,5 – Corre abbastanza a vuoto, anche lui si vede poco poco.
All. Italiano 4,5 – Non ci sono le distanze, non c’è l’intensità che contraddistingueva questa squadra, non c’è la voglia di reagire. Un riassunto molto deludente della partita di stasera: la notizia peggiore è che non ci sono alibi stasera, è stata una partita totalmente sbagliata. Si spera non ci siano ripercussioni a livello di testa: già domenica contro il Parma serve una reazione. Una qualsiasi.
MILAN: Maignan 6; De Winter 6, Gabbia 6,5, Pavlovic 6,5; Athekame 6,5 (dal 67′ Tomori 6), Fofana 6, Modric 6 (dal 72′ Jashari 6), Rabiot 7, Bartesaghi 6 (dal 84′ Estupinian S.V); Loftus-Cheek 6,5 (dal 67′ Ricci 6), Nkunku 6,5 (dal 72′ Fullkrug 6). All. Allegri 6,5.
Maurizio Mari
3 Febbraio 2026 at 23:56
Una sola cosa italiano vai a casa e con te quelli che ti pagano per dare allo stadio questo indegno spettacolo
Il problema è l’allenatore è talmente palese che nessuno lo ascolta sembra una marionetta totta