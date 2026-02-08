Le PAGELLE di Bologna-Parma (0-1)

Un lunch match da rossi e beffe per i Rossoblù nel Derby dell’Emilia: Bologna-Parma termina 0-1, con due espulsioni e il gol di Ordonez nel recupero. Ecco i nostri voti.

Bologna-Parma, le pagelle: troppi errori individuali che non pagano

Skorupski 5,5 – Sull’autogol, poi annullato, probabilmente poteva chiamarla a sè, e anche sul gol forse un po’ di più.

Joao Mario 5,5 – La sua partita d’esordio non si mette sicuramente in discesa, ma lui non si comporta male: Da rivedere.

Dal 46′ Zortea 5,5 – Un po’ meno di spinta rispetto al solito, ma è la partita che chiedeva questo: un po’ confusionario anche lui.

Heggem 6 – Con Lucumì al suo fianco, seppur con un uomo in meno, trova la sua comfort-zone, e fa meglio delle ultime uscite.

Lucumì 5,5 – Non fa una grande partita in realtà, ma tornato lui la difesa sembra reggere molto di più: sul gol, però, ci si aspetta che esca prima, ed è un errore.

Lykogiannis 5 – Non brillantissimo il greco, e nemmeno così preciso, vedi la palla persa sul rosso. Poteva fare molto meglio, in generale. Esce per un problema muscolare che si spera non sia troppo grave.

Dal 68′ Miranda 6 – Entra e dà un po’ più di spinta alla corsia: quasi fa un “+1” con il palo di Orsolini.

Freuler 6 – Prova a gestire la confusione e le sortite in una partita che è stata stravolta dopo poco: non la bellezza del passato, ma ciò che serviva oggi.

Pobega 4 – Dopo 22 minuti non puoi lasciare la squadra in dieci, per il momento della stagione che è: soprattutto, è il terzo rosso in due anni. Troppo.

Ferguson 5,5 – Da trequartista torna in mediana: sembra non essere destino. Macina chilometri e mette quantità, ma sul gol l’indecisione pesa.

Bernardeschi 6 – Ci prova un po’ in tutti i modi a creare un qualcosa per sè e per i compagni: sicuramente una scossa che serviva da quella parte, è mancato il gol.

Dal 87′ Orsolini 6 – Di solito questi pochi minuti non portano mai una valutazione, ma quel palo meritava giustizia.

Rowe 6 – L’ultima frase per Bernardeschi la si può mettere anche sulla sua pagella, ma lui ci è andato molto più vicino, e in più occasioni. È l’attaccante più pericoloso del Bologna a oggi.

Dal 87′ Cambiaghi S.V

Dallinga 5 – Non una brutta partita, perché nella difficoltà il suo sacrificio si vede, ma un attaccante come lui deve essere più pulito e sfruttare di più le occasioni.

Dal 57′ Castro 6 – Cambia qualcosa con il suo ingresso. Provoca un autogol, poi fatto annullare, ma soprattutto provoca l’espulsione del difensore del Parma. Più dentro al gioco, anche se in inferiorità numerica.

All. Italiano 5,5 – Rowe e Bernardeschi pagano, con il ritorno di Lucumì invece la difesa si avvicina molto di più a quello che vuole: l’espulsione non può essere colpa sua di certo. Il Bologna ci ha provato, i cambi hanno portato più verve, è mancato il gol. Meglio delle ultime uscite, ma un’altra sconfitta e questa pesa tanto, arrivata così.

PARMA: Corvi 7; Britschgi 6, Delprato 6, Circati 6, Troilo 5, Valeri 5,5; Bernabé 6 (dal 87′ Carboni S.V), Keita 6 (dal 87′ Nicolussi Caviglia S.V), Sorensen 5,5 (dal 79′ Ordonez 6,5); Oristanio 5,5 (dal 54′ Strefezza 6), Pellegrino 5,5. All. Cuesta 6.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook