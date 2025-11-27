Le PAGELLE di Bologna-Salisburgo (4-1)

Una serata europea splendida al Dall’Ara per i Rossoblù: Bologna-Salisburgo termina 4-1, grazie ai gol di Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini. Ecco i nostri voti.

Bologna-Salisburgo, le pagelle: super prestazione collettiva dei Rossoblù

Ravaglia 7 – Esordio in Europa per lui in questa stagione, ma dalle parate effettuate questa prestazione aveva più le sembianze di un’ordinaria serata per lui: letteralmente decisivo in almeno tre occasioni che hanno tenuto davanti il suo Bologna.

Zortea 6,5 – Buona prestazione da parte del numero 20, che oltre a servire un assist al bacio per il gol di Bernardeschi si è reso più volte pericoloso – ma non sempre preciso – dando un buon contributo anche dietro. Ecco, qui è stato “salvato” da qualche centimetro di fuorigioco…

Lucumí 7 – Si, qualcuno si fermerà alla scivolata del gol, dove è più sfortunato che altro. Tanti, invece, guarderanno alle tante occasioni sventate con grandissimi interventi in chiusura.

Heggem 7 – La colonna norvegese stasera è andato vicino alla cifra di zero sbavature: forse fin troppo “alto” per quanto l’abbiamo visto finora, ma è stato sempre lesto a chiudere i pericoli.

Dal 69′ Vitik 6 – Entra bene, facendo il lavoro sporco senza tanti fronzoli e dimostrando solidità.

Miranda 7 – Una sola piccola sbavatura in difesa, su un gol salvato da Ravaglia, che non macchia una devastante prestazione complessiva: solita fascia arata, soliti pericoli creati, un gol sfiorato e un assist al bacio per Dallinga.

Pobega 6,5 – Anche il buon Tommaso ha deciso di diventare un treno, ma non sulle corsie: direttamente al centro del campo. Dalla difesa all’attacco, il numero 4 era in ogni azione praticamente. Seconda grande prestazione per lui.

Dal 74′ Moro 6 – Da respiro in mezzo e gestione, seppur in questa partita frenetica non si riesca a darne molta.

Ferguson 6,5 – Il Capitano offre l’ennesima prestazione di cuore, gambe e polmoni: fondamentale in ambo le fasi, geometra perfetto della squadra e, anche per lui, un gol sfiorato per “poca forza”, diciamo così, sul tiro.

Odgaard 6,5 – Apre le marcature ed è sgusciante, lo trovavi ovunque: centro, fascia, in mezzo all’area. E i gol potevano essere anche più di uno.

Dal 69′ Fabbian 6 – Va molto vicino al gol, più bravura del portiere che errore. Nel complesso bene, come al solito.

Orsolini 6,5 – Forse il meno brillante dell’attacco e forse il meno coinvolto, seppur sia andato vicino per ben due volte ai pali con il suo solito mancino. In una serata forse non perfetta, trova il gol che chiude definitivamente la partita. Pensate un po’ se fosse andata meglio di così, cosa avrebbe fatto…

Bernardeschi 7 – Secondo gol consecutivo ed è una notizia, bellissima notizia: ritrova la via della rete anche in Europa. Ogni tanto poteva essere più preciso, ma è indubbiamente uno dei migliori del Bologna stasera.

Dal 69′ Dominguez 6,5 – Esordio anche per lui in Europa. In una partita non semplice lui gioca come sa fare, entrando nel gol che chiude la partita. Da un grande contributo, oltre che freschezza, alla fase offensiva.

Dallinga 7 – Un gol fatto, almeno un paio sfiorati e altra grande partita da parte del numero 24, che quest’anno è più che dentro a questo Bologna, ed è più che un fattore quando chiamato in causa. Finalmente stiamo vedendo il vero Thijs.

Dal 81′ Castro 6 – Di solito in quei minuti non si fa molto. Lui però non lo sa e prima propizia il gol di Orsolini, poi fa tremare chiunque con una rovesciata che se fosse entrata…

All. Italiano 8 – È sempre lui il migliore, perché dopo uno 0-3 in un campo difficile sabato, infila un 4-1 contro un Salisburgo pià che temibile, e che poteva girare questa partita in ogni momento. Ma il controllo su questa squadra è talmente totalizzante che chiunque metta, la macchina gira come se non fosse cambiato niente. Prima vittoria in casa in questa stagione europea, e una classifica che sorride un po’ di più, al centro della zona playoff.

SALISBURGO: Schlager 5,5; Lainer 5, Gadou 5, Rasmussen 5,5, Terzic; Diabaté 5 (dal 60′ Aljabegovic 5,5), Bidstrup 5; Baidoo 5 (dal 81 ‘Konaté S.V), Yeo 5,5 (dal 60′ Raktov 6), Bischoff 5,5 (dal 74’ Lukic S.V); Vertessen 6 (dal 74’Aguilar S.V). All. Letsch 5,5

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook