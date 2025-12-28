Le PAGELLE di Bologna-Sassuolo (1-1)

L’ultima uscita dell’anno dei rossoblù non lascia sorrisi: Bologna-Sassuolo termina 1-1, con i neroverdi che riprendono il vantaggio iniziale dei Rossoblù. Ecco i nostri voti.

Bologna-Sassuolo, le pagelle: Lucumì, troppi errori, Zortea il migliore

Ravaglia 5,5 – Aveva fatto un’altra grande partita, ma l’errore del pareggio del Sassuolo, sfortunatamente, non può non essere sottolineato. Di certo, per il resto, ha salvato più volte il Bologna.

Zortea 7 – Di gran lunga il migliore oggi: un treno costante e anche dietro regge spesso e volentieri con un cliente molto scomodo. L’assist è la ciliegina sulla sua torta.

Dal 88′ Holm S.V

Vitik 6 – Fa il suo, perché nelle chiusure non ne sbaglia una. Sul gol del pareggio avrebbe potuto fare sicuramente qualcosa in più di non saltare, ma non è totalmente sua la responsabilità.

Lucumì 5 – Tre errori da matita rossa, troppi per uno come lui. Peccato, perché nel duello con Pinamonti non è uscito sconfitto, ma non può far prendere tutti quei rischi.

Miranda 6 – Senza infamia e senza lode: non eccelle ma non commette nemmeno errori. Sufficiente, per l’appunto.

Moro 6 – Molto importante in mezzo anche oggi, detta tempi di gioco e mette in scena anche più di una buona chiusura.

Pobega 6 – Lui corre, sempre e comunque. La partita per il suo andamento non gli rende giustizia, perché il suo lavoro per la squadra oggi è stato molto importante.

Fabbian 6,5 – Un gol che premia il suo lavoro: si, perché lì davanti corre e crea più di un problema soprattutto in uscita al Sassuolo. In un paio di occasioni poteva prendere scelte migliori, ma il gol pesa.

Dal 70′ Immobile 6 – Entra e crea più di un problema alla difesa, sfortunatamente non sfonda.

Orsolini 5,5 – Impreciso e un po’ troppo nervoso: sembra una costante, ma quando non incide le parole per lui sono sempre queste. Ha voglia ma non va, ed è un po’ che capita.

Dal 70′ Dominguez 6 – Un paio di sterzate pericolose appena entrato, prova a fare di più ma non riesce.

Rowe 6 – L’unico dell’attacco Rossoblù a provarci, ancora una volta. Forse alcune scelte potevano essere diverse, ma è sicuramente colui che ha creato di più.

Dal 84′ Odgaard S.V

Dallinga 5,5 – Si mangia, ma nemmeno tanto visto il salvataggio sulla linea, un gol, ma più in generale si vede davvero poco, per quello che gli si chiede.

Dal 70′ Castro 5,5 – Si vede davvero poco e quando si vede è impreciso: speriamo sia una casualità.

All. Italiano 5,5 – Un pareggio che lascia evidentemente l’amaro in bocca, perché ormai il suo Bologna non vince in campionato da più di un mese. Questo deve far riflettere, come la condizione di più di un giocatore che non sta dando ciò che serve. Ora si ricomincia l’anno contro l’Inter, a San Siro, e non è la sfida migliore in questo momento, al di là della Supercoppa.

SASSUOLO: Muric 6, Candé 5,5 (dal 60′ Doig 5,5), Muharemovic 6,5, Idzes 6,5, Walukiewicz 5,5; Koné 5,5, Matic 6,5, Thorsvedt 6; Laurienté 6 (dal 89′ Cheddira S.V), Pinamonti 6, Volpato 6,5 (dal 70′ Fadera 5).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook