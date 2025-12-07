Le PAGELLE di Lazio-Bologna (1-1)

Una seconda stagionale all’Olimpico da un punto per i Rossoblù: Lazio-Bologna termina 1-1, con Odgaard che risponde al vantaggio di Isaksen. Ecco i nostri voti.

Lazio-Bologna, le pagelle: Ravaglia protagonista, Odgaard sugli scudi

Ravaglia 7,5 – Recupera con gli interessi dalla partita contro la Cremonese: oggi più che decisivo in almeno quattro occasioni, soprattutto nella seconda frazione di gara.

Zortea 6,5 – Ottima partita da parte del numero 20 Rossoblù, assoluto protagonista nel gol del pareggio del Bologna. Più in generale, molto bene in entrambe le fasi.

Heggem 6 – In calo nelle ultime partite, almeno rispetto a quanto visto fino ad ora. In ogni caso oggi non è sempre perfetto, ma è efficace, e va bene così.

Casale 5,5 – Altra partita all’Olimpico e altro stop per il centrale ex della partita. Non è pulito in un paio di uscite, anche se chiude bene in un paio di occasioni. Serve di più, però.

Dal 39′ De Silvestri 6 – Entra bene a freddo e in una partita non semplice: la sua esperienza si fa sentire.

Miranda 6,5 – Bene lo spagnolo, soprattutto in fase difensiva dove di solito lascia qualcosa: rischia solo con uno scivolone, anche sfortunato.

Moro 5,5 – Impreciso, più di quanto richieda il suo compito. Recupera con una qualche chiusura, ma soprattutto nel primo tempo sbaglia troppi palloni.

Dal 64′ Ferguson 6 – Utile per mettere ordine in mezzo, molto meglio rispetto alla partita di coppa.

Pobega 6 – Solita prova di sostanza del centrocampista, che crea una densità importante soprattutto quando la squadra deve chiudere. Cerca anche la via del gol, e per poco non la trova.

Orsolini 6 – Parte subito forte, ma poi dalle sue parti sono bravi a limitarlo il più possibile. Prova a rifarsi nel secondo tempo, ma oggi non era giornata: raggiunge comunque la sufficienza.

Dal 64′ Bernardeschi 5,5 – Anche lui non è molto in luce, anzi. Ci si aspettava più incisività.

Odgaard 7 – L’uomo decisivo per rimettere subito in piedi la partita, e più in generale è il più incisivo nell’attacco Rossoblù. Bene, come al solito, anche in fase difensiva.

Cambiaghi 5,5 – Torna da titolare ma non riesce a incidere come spesso ha fatto, anche perché spesso la Lazio lo va a raddoppiare, cercando di annullarlo il più possibile.

Dal 64′ Rowe 6 – Ha più brillantezza del compagno, ma anche lui non trova la scintilla giusta. Tutto sommato sufficiente.

Castro 6 – Non una grande partita del numero 9, ma il suo lavoro è sempre utile alla squadra: nello scontro con Gila, dove lo spagnolo sta reggendo bene, alla fine ne provoca l’espulsione.

Dal 84′ Dallinga S.V

All. Italiano 6 – In difficoltà numerica, perché più di uno dei suoi ragazzi non sta bene e anche stasera vede alzare bandiera bianca a un difensore. La squadra però sembra essersi ritrovata e si vede nella reazione immediata nello svantaggio. Ora la testa va all’Europa, dove c’è un’altra partita fondamentale.

LAZIO: Provedel 6; Marusic 5,5, Gila 5, Romagnoli 6, Tavares 5 (dal 46′ Lazzari 5,5); Guendouzi 6, Cataldi 6 (dal 75′ Dele-Bashiru S.V), Basic 6,5 (dal 80′ Patric S.V); Isaksen 6,5 (dal 46′ Cancellieri 6), Castellanos 5,5 (dal 59′ Noslin 5,5), Zaccagni 6,5. All. Sarri 6

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook