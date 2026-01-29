Le PAGELLE di Maccabi Tel-Aviv-Bologna (0-3)

Un’ultima giornata di League Phase quasi perfetta per i Rossoblù: Maccabi Tel-Aviv-Bologna termina 0-3, con una Top-8 sfiorata fino alla fine. Ecco i nostri voti.

Maccabi Tel-Aviv-Bologna, le pagelle: terzini sugli scudi, ma non solo loro

Skorupski 6 – Non è lo stesso Lukasz pre-infortunio, è evidente, però le due occasioni degli israeliani, che lo graziano, non sono assolutamente sua colpa. Per il resto, qualche presa che basta…e avanza.

Zortea 7 – Un giocatore in continua crescita e che, meritatamente, si sta prendendo il posto sulla fascia destra. Attacco – sopratutto – e difesa: doppia fase quasi perfetta.

Vitik 6 – Senza infamia e senza lode, anche se su una delle due occasioni avversarie le sue colpe non sono poche. Per il resto, qualche buona chiusura assolutamente utile.

Casale 6 – In crescita anche lui, dopo le prime prestazioni post-infortunio così-così. Sta prendendo sempre più fiducia, e si vede ogni partita che gioca.

Miranda 7 – Molto bene anche lo spagnolo oggi, autore di tanti cross più che pericolosi e una fase difensiva attenta, senza mai andare in sofferenza.

Freuler 6 – Il metronomo svizzero guarda sempre in avanti, ed è lo sbocco principale di quasi tutte le azioni del Bologna: speriamo che anche lui rientri sempre più in ritmo.

Moro 6,5 – Bene, molto bene. Una partita ordinata e con più di uno sprazzo offensivo, vicino anche al gol con due tiri insidiosi.

Dal 85′ Pobega 6,5 – Entra e segna in pratica, non c’è molto da dire.

Ferguson 6 – Sta sempre più prendendo confidenza con il ruolo che lo ha reso il giocatore di oggi. E questo è solo che un bene per il Bologna. Cosa gli è mancato? Il gol: anche lui spreca troppo.

Dal 85′ Odgaard S.V

Orsolini 7 – Un gol annullato, uno fatto, tanti altri potenziali. Una frase che ricorre da un po’: sarà la partita giusta per tornare sui binari “soliti”, quelli degli 11 gol in stagione finora? Ce lo auguriamo tutti.

Dal 70′ Cambiaghi 6 – Entra e prova a lasciare il segno, e lo fa proprio alla fine con l’assist per Pobega.

Rowe 7 – Ancora una volta in gol, sintomo di come sia nettamente il più pericoloso ultimamente. È questo il giocatore che ha comprato il Bologna, e ora si vede quasi tutto.

Dal 52′ Bernardeschi 6,5 – Torna e lo fa molto bene, dimostrando molta volta e andando a creare pericolosità praticamente sempre.

Castro 6 – Sei perché un 9 deve fare i gol che lui stasera aveva nei piedi, ma che il portiere (con la sua complicità) gli ha negato. Comunque, il lavoro per la squadra è sempre ineccepibile.

Dal 70′ Dallinga 6 – Potrebbe farsi vedere di più, ma comunque crea densità, anche se non occasioni.

All. Italiano 6,5 – Il suo Bologna la partita che doveva fare l’ha fatta, con tutti gli interpreti: titolari e subentrati. Per 20 minuti è stato dentro le prime 8, poi il destino non dipendeva solo dal Bologna e si sapeva. Si spera che questa partita possa davvero essere la spinta giusta per tornare ai livelli toccati nel 2025.

MACCABI TEL-AVIV: Melika 6; Ben Hamo 5,5 (dal 79′ Shahar S.V), Heitor 5,5, Shlomo 5 (dal 51′ Asante 5); Ben Harush 5, Andrade 5,5 (dal 51′ Hélio 5,5), Lederman 5,5, Sissoko 5,5, Revivo 5; Do. Peretz 5,5 (dal 79′ Davida S.V), Madmon 5 (dal 67′ Ben Simon 5). All. Lazetic 5,5.

