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Pagliuca: «Aston Villa più forte e ricco. Il Bologna è una società bella moderna»

L’ex portiere rossoblù ha commentato ai microfoni di Sky il ko del club felsineo contro i Villans nel doppio confronto di Europa League. Gianluca ha fatto un’analisi del momento rossoblù e ha ricordato l’ex compagno Alex Manninger, scomparso ieri.

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L’ex portiere del Bologna, Gianluca Pagliuca
L’ex portiere del Bologna, Gianluca Pagliuca (Fonte immagine YouTube Serie A)

Ieri sera a Birmingham, il Bologna è crollato di fronte ai durissimi colpi inferti dall’Aston Villa. Sugli spalti del Villa Park c’era anche l’ex portiere rossoblù Gianluca Pagliuca, simbolo e tifoso rossoblù ma anche appassionato del club inglese, che ha parlato oggi a Sky.

Un derby del cuore per lui che non ha mai nascosto il fascino per i Villans. «Me ne innamorai quando tra il 1981 e 1982 vinsero campionato, Coppa dei Campioni e Supercoppa. Quando ho visto il sorteggio ho sperato non si incrociassero. È stata dura ieri, sono stato anche un po’ diviso, ma non posso non tifare la squadra della mia città».

Merito ai Villans

L’ex estremo portiere di Bologna e Inter ha parlato del doppio confronto che ha premiato la squadra inglese. Pagliuca non cerca giustificazioni e dà merito alla formazione di Unai Emery e al movimento inglese che permette alle sue squadre di essere sempre super competitive.

«Loro sono una squadra fisica e tecnica. Non a caso sono quarti in Premier e hanno buone possibilità di vincere l’Europa League. Hanno un budget molto più alto e possono prendere giocatori migliori». Premette Pagliuca, che continua: «Poi bisogna essere capaci di prendere i giocatori bravi. Per esempio, Rogers arriva dalle serie minori, dal Middlesbrough. Tielemans è arrivato a zero. Però le squadra inglese possono spendere di più e i campioni scelgono la Premier».

Sul Bologna

Nonostante il duro ko 4-0 e il 7-1 totale, Pagliuca non fa drammi e riserva ancora complimenti al Bologna come società, staff tecnico e squadra. Queste le sue parole slub club rossoblù:

«Il Bologna è una delle società più belle e moderne. Valorizza i giocatori e fa plusvalenze. Sartori, in questo, è il numero uno. Italiano ha fatto un lavoro straordinario. Non si tratta di un club qualunque ed è una realtà sta emergendo alla grande. Abbiamo ancora possibilità di andare in Conference League».

Il ricordo di Manninger

La giornata di ieri è stata segnata anche dalla scomparsa dell’ex portiere del Bologna, Alexander Manninger. L’ex estremo difensore austriaco ci ha lasciati a 48 anni in un tragico incidente, in cui la sua auto è stata travolta da un treno.

Manninger è stato a Bologna, come secondo di Pagliuca nel 2003/04. Gianluca lo ha ricordato così: «La notizia mi ha rattristato molto. Era un ragazzo spettacolare, solare e non ha mai fatto polemica. Mi dispiace tantissimo. Mi ha lasciato senza parole. Il mio pensiero va alla famiglia e ai suoi cari».

 

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