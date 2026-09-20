Palla@dino – 26413 eroi rossoblù

Al match della quinta giornata di serie A, Bologna-Torino, un 1-1 pressochè inguardabile, hanno assistito 26413 eroi, a cui va la palma dei migliori in campo. Nessuno escluso. E l’articolo potrebbe finire qui, per la pochezza vista in campo, la condizione fisica precaria, il gioco visto per lunghi tratti confuso e sterile , con pochissime azioni verso il portiere granata. Un melting pot di sensazioni che ci fanno capire come Tedesco, in fin dei conti avesse poche responsabilità di questo calvario. Ma questa è un’altra storia, fatta di relazioni e di incomprensioni. Ce la butteremo alle spalle, ma il rammarico di un’occasione persa rimane.

Tornando alla partita, gol a parte e poco altro, rimangono alcuni tiracci e alcune virgole, che segnalano un’imprecisione già vista nelle prime giornate e che non ricordavano nelle scorse stagioni. Almeno non in queste dimensioni.

26413 eroi non uno di meno

Ricordate quegli impressionanti pressing di Italiana memoria? Scomparsi, spariti. Siamo spesso in difficoltà sulle seconde palle e la condizione fisica, nel secondo tempo, inizia a latitare, completando il quadro deficitario di questa quinta giornata rossoblù. Se a questo aggiungiamo che Lukasz, con due parate precarie, molto precarie, ha permesso due realizzazioni avversarie e 3 punti in meno. La matematica direbbe questo e la classifica adesso ci dice male (diciottesimi), molto male. Ipotizzando che il campionato possa finire adesso, e ripetiamo solo per ipotesi , saremmo in serie B, insieme a Genoa e Venezia. Comprensibile la seconda, stupiti per la prima. Ma con solo con due punti la fotografia non può che essere questa.

E adesso tre settimane per Palladino, per togliere il coniglio dal cilindro

Il cambio di allenatore è stato volutamente anticipato, per permettere a Raffaele Palladino di fare un richiamo di preparazione. Ma anche per conoscere in profondità i giocatori che non partono per le nazionali e iniziare con loro un percorso di conoscenza dei suoi moduli di gioco.

Anche se 18mi in classifica, i 26413 eroi non smettono di essere eroi: perchè quasi tutti loro e altri saranno sui gradoni del Dall’Ara a sostenere l’intera squadra. Potete starne certi.

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