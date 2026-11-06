Palladino e un’ambizione chiamata Europa, ma il mercato di gennaio passa dai risultati

Il Bologna ha cambiato marcia e adesso vuole continuare a correre. L’arrivo di Raffaele Palladino ha restituito entusiasmo e risultati a una squadra che, dopo una prima parte di stagione complicata, pare aver ritrovato la propria strada. La classifica è emblematica di quella che è stata la trasformazione: i rossoblù hanno abbandonato il penultimo posto per risalire fino alla nona posizione, portandosi a sei lunghezze dalla zona Europa.

Bologna, i risultati con Palladino, e le sfide che verranno

Tredici punti nelle prime sei partite della nuova gestione, nove dei quali conquistati nelle ultime tre. Un rendimento che, inevitabilmente, alimenta le ambizioni e rende anche particolarmente interessante il calendario. Prima il Parma, poi, dopo la sosta, Udinese e Venezia: tre appuntamenti necessariamente da sfruttare per dare ulteriore spinta alla risalita e accorciare le distanze dalle squadre che precedono il Bologna.

Ambizioni

Fin dal suo arrivo, il tecnico non ha nascosto la fiducia nelle potenzialità del gruppo. L’obiettivo iniziale era risollevare una squadra in difficoltà, ma le ambizioni guardano già oltre. «Poi vedremo se ci sarà spazio e tempo per andare a rompere le scatole a chi sta sopra», aveva dichiarato durante la presentazione. Una prospettiva che oggi, alla luce dei risultati, sembra meno lontana.

Palladino sembra inoltre voler avere un ruolo attivo nelle strategie del club. Dopo la vittoria contro il Monza ha ribadito la volontà di affiancare la società nelle decisioni relative al mercato di gennaio, un coinvolgimento che va oltre il semplice lavoro sul campo.

Palladino, il mercato di gennaio del Bologna dipenderà dalla classifica

Proprio i prossimi risultati potrebbero condizionare le strategie invernali. Presentarsi a gennaio ancora in corsa per l’Europa, magari a ridosso delle prime sei posizioni, darebbe maggiore forza alle ambizioni rossoblù. Prima, però, servirà superare anche gli ostacoli Roma, Como e Fiorentina.

Le valutazioni riguarderanno soprattutto il centrocampo, dove Ferguson e Pobega sono diventati punti di riferimento, ma anche la difesa. In tutto questo, anche il recupero di Holm sarà centrale ma sarà anche da monitorare la situazione di Dovbyk. Le decisioni arriveranno più avanti, ma Palladino vuole arrivarci con una squadra competitiva e una classifica che autorizzi a guardare in alto.

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