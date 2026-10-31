Palladino mescola le carte: le ultime mosse prima del Monza

Allenamenti blindati e massima riservatezza per preparare la sfida contro il Monza, in programma oggi alle 15. Il Bologna di Palladino arriva all’appuntamento con diversi interrogativi sulla formazione, complicati dal calendario ravvicinato: la partita contro il Milan è arrivata appena due giorni prima e la gara odierna rappresenta il terzo impegno nell’arco di una settimana.

Le rotazioni potrebbero quindi riguardare più reparti, dalla difesa al centrocampo, ma è soprattutto in attacco che si concentrano i dubbi più interessanti. Il tecnico non ha lasciato trapelare indicazioni decisive e le prove tattiche delle ultime ore non hanno permesso di individuare con sicurezza le sue intenzioni.

Bernardeschi, Cambiaghi e Mbangula: chi resta fuori?

La scelta più delicata riguarda gli esterni offensivi, con tre candidati per due posti. Mbangula arriva dalla prestazione di San Siro contro il Milan, nella quale ha segnato tre gol, e appare difficile immaginare di rinunciare a un giocatore capace di incidere così tanto. Anche Bernardeschi, però, può fare la differenza grazie alla qualità tecnica e alle giocate individuali, mentre Cambiaghi garantisce accelerazioni, dribbling e capacità di creare superiorità numerica sulle corsie. Una possibile alternativa sarebbe schierarli tutti insieme, avanzando uno tra Bernardeschi e Mbangula nel ruolo di falso centravanti. Una soluzione suggestiva, ma che dipenderà dalle valutazioni di Palladino e dagli equilibri complessivi della squadra.

Dovbyk titolare e Zortea a destra: quali altre novità di Palladino?

L’assenza di Piccoli ed Enem per problemi fisici, unita ai novanta minuti disputati da Odgaard contro il Milan, potrebbe aprire le porte a Dovbyk dal primo minuto. Per l’attaccante ucraino sarebbe un’occasione importante per guadagnare spazio, mentre resta da capire quando Palladino deciderà di affidargli una maglia da titolare. Anche sulla fascia destra non mancano le alternative: Zortea potrebbe essere confermato, ma il tecnico valuta altre soluzioni, tra cui Alhassane adattato sulla corsia, Amondarain e Libra. Con tante partite ravvicinate e diversi giocatori in corsa, il Bologna si prepara al Monza con una certezza soltanto: la formazione iniziale potrebbe riservare più di una sorpresa.

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